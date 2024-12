Sénégal: Thilogne - Lever de rideau de la 13ème édition du Festival international culture et développement

Thilogne — Diverses prestations culturelles ont donné le coup d'envoi de la 13ème édition du Festival international culture et développement (FESCULD) de Thilogne, a constaté l'APS.

« Interdépendances entre sécurité alimentaire, culture et développement local : vers des stratégies durables et inclusives » est le thème de cette manifestation culturelle, plus connue sous le nom de "72 heures de Thilogne".

Les différentes communautés vivant dans la commune de Thilogne ont offert des prestations culturelles, en présence du maire, Mamadou Elimane Kane, de l'adjoint au gouverneur de Matam, chargé du développement, Tafsir Baba Anne.

Etaient également présents à la cérémonie, le président de Thilogne association développement (TAD) et de plusieurs autorités locales de la région de Matam.

Habillées de tenues traditionnelles, une quinzaine de femmes se sont beaucoup illustrées en chantant et en tapant des mains lors d'une procession dite "thiaydé". Elles ont entonné des chansons à la gloire des figures historiques.

« Le thème nous rappelle l'importance capitale de maîtriser notre sécurité alimentaire, de nos communautés et de préserver notre patrimoine culturel, de même que notre environnement dans un contexte mondial où les défis liés à l'agriculture, aux changements climatiques et aux inégalités alimentaires sont de plus en plus pressants", a déclaré l'adjoint au gouverneur de Matam, en charge du développement.

Selon lui, il est essentiel de réfléchir sur des solutions locales durables et inclusives, permettant à chaque individu de se »nourrir dignement et de façon autonome ».

Il est prévu pour cette biennale, des concerts d'artistes locaux, une foire, des expositions, un marathon, des conférences et une parade de moutons.