Ile Maurice: Une jeune graphiste molestée dans un autobus

Attention ! Un présumé pervers sévit dans les autobus qui desservent le trajet de Bambous à Port-Louis et vice versa et l'homme s'en prend physiquement aux femmes qui lui résistent.

Une Graphic Designer en stage à «l'express» et âgée de 22 ans, a été sauvagement agressée par Jean Paul Didier Thomas.

Cet homme de 42 ans et qui résiderait à Geoffroy, Bambous, n'a pas accepté que la jeune femme ne prête pas attention à ses avances et lui a asséné plusieurs coups de pieds aussi bien qu'un violent coup au visage à l'aide d'un casque intégral qu'il trimbalait alors que tous deux se trouvaient à bord de l'autobus de 7 heures de la CNT ce matin-là. Il a été arrêté et placé en détention au centre de Piton sur ordre de la WASP Appadoo.

Selon la victime, c'est depuis le mercredi 11 décembre que son calvaire a débuté. Elle raconte avoir été prise pour cible et harcelée par l'individu alors qu'elle se trouvait dans un bus pour rentrer chez elle dans l'après-midi après avoir fini sa journée de travail.

Jean Paul Didier Thomas a saisi l'occasion pour prendre place à côté d'elle durant le trajet lorsque la voisine avec qui elle partageait sa banquette est descendue du bus.

Se remémorant péniblement de ce triste épisode qui l'affecte encore moralement, elle explique que l'homme voulait à tout prix qu'ils aient une conversation et n'arrêtait pas de se rapprocher d'elle.

«Il s'est présenté et m'a dit qu'il voulait faire connaissance. Il voulait me toucher la main. Je lui ai poliment fait comprendre que cela ne m'intéressait pas. Il a quand même insisté», affirme-t-elle.

Toujours selon la jeune graphiste, face à son refus, l'homme se serait énervé et aurait commencé à lui dire toute sorte d'insanités. Elle souligne ne pas lui avoir prêté plus d'attention, loin de se douter qu'il allait la suivre et revenir à la charge un autre jour.

En effet, un vendredi matin, alors que plusieurs personnes attendaient le bus à l'arrêt qui se situe non loin de SOS Village, Jean Paul Didier Thomas est venu se venger de la jeune femme. Il aurait agressé la victime et aurait eu d'autres gestes déplacés à son encontre lorsqu'il est parvenu à se frayer un chemin en poussant les autres passagers pour se placer derrière elle alors qu'elle se trouvait sur les marches du véhicule. Cette scène s'est produite devant des témoins qui ne sont hélas pas venus en aide à la jeune femme.

La gorge nouée, elle se rappelle avoir prié pour que sa voisine de siège dans le bus ne descende pas car l'homme semblait ne pas vouloir en finir avec elle. Hélas, arrivée à Port-Louis, ce qu'elle redoutait s'est produit et c'est là que la situation s'est empirée.

Comme la fois précédente, son agresseur a tenté de s'asseoir à côté d'elle sauf qu'elle le lui en a empêché. «J'ai fait comme si je ne le voyais pas. J'ai fixé la route et il voulait que je me pousse à l'intérieur pour qu'il s'asseye. Lorsqu'il a compris il a commencé à me mettre des coups de pieds et à m'insulter. Tou dimounn ti pe trouve, linn komans zour mwa gro betiz ek donn mwa kout pie dan mo lazam pou mo avanse. Personn pann ed mwa dan sa bis la et mo truv sa deplorab. Dimounn pou revolte lor rezo sosio me dan realite ena pann ed enn zenn madam ki pe gayn bate dan enn bis.»

Frustré, l'homme finira par porter un violent coup au visage de la jeune femme avec un casque intégral. Agressée, blessée et alors qu'elle saignait, personne y compris le receveur du bus n'est venu lui porter secours. Il a fallu qu'elle insiste auprès du chauffeur, qui précise-t-elle, a refusé, à plusieurs reprises dans un premier temps, de se rendre à la police.

La victime raconte que c'est grâce à un proche qui se trouvait à l'arrière de l'autobus et qui en voulant s'enquérir de la situation a remarqué qu'il s'agissait d'elle, que le chauffeur s'est finalement rendu aux Casernes centrales après qu'il s'est fait réprimandé vu l'urgence.

Sur place, la victime raconte que ce sont les policiers qui l'ont alors prise en charge. Lorsque les éléments de la Spécial Support Unit sont montés à bord de l'autobus pour faire descendre le suspect, il aurait déclaré que son casque avait accidentellement heurté la jeune femme.

Il nous revient que d'autres femmes auraient été victimes de ce présumé pervers mais n'ont pas osé porter plainte contre lui ni même le dénoncer.

Nous avons vainement tenté de joindre la Compagnie Nationale de Transport.