Maroc: Dakhla-Oued Eddahab, une forte dynamique de développement tous azimuts en 2024

Dakhla — La région de Dakhla-Oued Eddahab, porte d'entrée du Royaume du Maroc vers sa profondeur africaine, a connu au cours de l'année qui s'achève, une forte dynamique de développement tous azimuts.

Les multiples chantiers mis en oeuvre dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, à la faveur du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé en 2015 par SM le Roi Mohammed VI, ouvrent une perspective prometteuse pour une région vouée à devenir un pôle économique et d'investissement de premier plan et un véritable hub régional et international.

En termes d'infrastructures, plusieurs chantiers stratégiques avancent à un rythme soutenu, notamment le port Dakhla Atlantique, dont les travaux progressent à hauteur de 26%. Cette structure portuaire ambitionne de devenir un hub maritime majeur en Afrique, connectant le continent aux marchés internationaux.

De même pour la Station de dessalement de l'eau de mer de Dakhla, dont le taux d'avancement des travaux dépasse 57%. Ce projet innovant entièrement alimenté par l'énergie éolienne, offrira une solution verte en matière d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation.

Concernant les infrastructures routières, le méga projet de la voie Express Tiznit-Dakhla (1.055 km) qui est dans sa phase finale et dont le coût de réalisation s'élève à environ 10 milliards de dirhams, constitue un levier structurant pour le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume, d'autant plus qu'il va renforcer de manière constante les liens économiques et commerciaux entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Sur le plan événementiel, la ville de Dakhla a consolidé encore plus sa position en tant que destination de choix pour l'organisation de prestigieux événements et conforté son statut en tant que haut lieu des débats sur les questions liées à l'avenir de l'Afrique.

Ainsi, la perle du Sud a abrité, au cours de l'année 2024, plusieurs événements d'envergure, ayant réuni d'éminentes personnalités des mondes diplomatique, économique et culturel, dont la 7ème édition du "Morocco Today Forum", le forum africain de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture "Seafood 4 Africa 2024" et la 4ème édition du Forum annuel MD Sahara.

Dans le volet culturel, Dakhla a connu, au cours de l'année 2024, une forte dynamique du paysage culturel à la faveur d'une série de manifestations culturelles et artistiques, aux dimensions locale, nationale et internationale, en l'occurrence la 12ème édition du Festival international du film de Dakhla et la 14è édition du Salon régional du livre et de l'édition.

Sur le plan diplomatique, l'année 2024 a été marquée par l'inauguration du consulat Général de la République du Tchad, et la tenue des travaux de la 3è session de la commission mixte de coopération Maroc-Gambie.

De même, Dakhla a accueilli, au cours de l'année qui s'achève, plusieurs délégations étrangères et investisseurs venus prospecter les opportunités d'investissement et constater de visu la dynamique de développement dans les provinces du Sud du Royaume.

L'offre de santé et de soins dans la région n'est pas en reste, elle s'est renforcé par l'ouverture de l'Université Mohammed VI des sciences et de la Santé (UM6SS), relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, et la mise en service de la Clinique Internationale de Dakhla, ainsi que de cinq centres de santé urbains et ruraux dans la province d'Oued Eddahab.

Dans le domaine sportif, Dakhla semble être plus que jamais confortée dans son statut de destination de classe mondiale pour les différentes disciplines sportives, en accueillant avec succès plusieurs compétitions dont la 9ème édition de "Dakhla Downwind Challenge", la 2ème édition de la Coupe intercontinentale de padel, et la 1ère édition de la compétition nationale et internationale de pêche sportive, ainsi que la 14è Coupe du monde du Kitesurf et la 3è du Wingfoil.

La forte dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab, témoigne des efforts déployés sans relâche par tous les intervenants pour en faire un véritable hub d'échange entre l'Afrique et l'Europe et la principale porte d'entrée vers l'Afrique.