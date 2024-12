Maroc: Taza - Inauguration du centre social 'Al Amal' au profit des personnes aux besoins spécifiques

Taza — Le nouveau centre social "Al Amal" au profit des personnes aux besoins spécifiques a été inauguré vendredi à Taza pour une enveloppe globale de plus de 6,3 millions de dirhams (MDH).

Cet établissement, d'une capacité d'accueil de 120 personnes, a été inauguré en présence notamment du wali- Coordinateur de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), Mohammed Dardouri, du gouverneur de la province de Taza, Mustapha El Maaza et du directeur général de l'Agence pour la Promotion et le Développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi.

Le coût financier du projet s'élève à environ 6,360 MDH, avec une contribution de l'INDH à hauteur de 4 MDH, alors que le ministère de la Solidarité, de l'Inclusion Sociale et de la Famille y a contribué à hauteur de 2 MDH, outre une contribution de 360.000 dirhams de l'APDN, tandis que l'Association des Parents et Tuteurs des Personnes en Situation de Handicap à Taza assurera la gestion du centre.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité" de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Il ambitionne d'améliorer les conditions de prise en charge des personnes en situation de handicap, développer leurs capacités cognitives, professionnelles et de vie et de leur fournir des services éducatifs, médicaux et paramédicaux.

Etabli sur une superficie de 2552 m2, le centre "Al Amal" comprend un pôle administratif, un pôle pédagogique avec 10 salles d'éducation spécialisée, dont 2 salles pour l'autisme, 3 salles pour la paralysie cérébrale et 5 salles pour le handicap mental, ainsi qu'un pôle professionnel et paramédical comprenant 2 salles de kinésithérapie (motrice et électrique), 2 salles de psychomotricité, 2 salles d'orthophonie, outre des ateliers d'informatique, de menuiserie, de pâtisserie et de couture.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'Action sociale (DAS) à la province de Taza, Azzedine Loukili, a indiqué que l'inauguration du Centre "Al Amal" pour les personnes à besoins spécifiques à Taza s'inscrit dans le cadre de l'intérêt particulier accordé par l'INDH, dans sa troisième phase, au renforcement du capital humain des jeunes générations et au soutien des personnes en situation de vulnérabilité et des jeunes, conformément aux directives royales.

Il a ajouté que le centre offre de nombreux services qui amélioreront les conditions d'apprentissage et de formation des personnes à besoins spécifiques, avec des services avancés et de nouvelle génération.

Pour sa part, le président de l'Association des parents et tuteurs des personnes à besoins spécifiques de Taza, Mohamed Karami, a déclaré que le centre contribuera à renforcer l'intégration économique et sociale des enfants à besoins spécifiques à travers l'obtention d'un diplôme depuis les classes initiales jusqu'à la formation professionnelle où le bénéficiaire devient capable de produire.

De son côté, la directrice du Centre Al Amal, Siham Belghit, a affirmé qu'"il s'agit d'un centre de nouvelle génération qui fournira une gamme de services pour les enfants ayant des besoins spéciaux, éducatifs, de réadaptation et d'emploi, ce qui aura un grand impact sur un groupe très important de la société, promouvra leurs droits et leur permettra d'accéder à l'éducation, à la formation et à l'intégration, que ce soit au niveau de l'éducation ou de la réadaptation professionnelle, jusqu'à ce qu'ils deviennent qualifiés pour entrer sur le marché du travail".