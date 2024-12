Angola: L'actrice Pulquéria Van-Dúnem demande un plus grand soutien à la classe

Luanda — L'actrice et juriste angolaise Pulquéria Van-Ndúnem a appelé la société et les familles des protagonistes du théâtre angolais à soutenir cette frange, pour continuer à rester ferme dans les oeuvres scéniques.

Selon un communiqué parvenu vendredi à l'Angop, l'actrice intervenait à la conférence du cycle de décembre de la série de l'Académie Angolaise des Lettres (AAL), intitulée "Conversas da Academia à Quinta-feira" (Conversations de l'Académie jeudi).

Pulquéria Van-Dúnem a expliqué que la classe féminine est la plus vulnérable pour survivre dans les arts en raison du mariage et de la maternité qui entravent les activités d'actrice.

De manière générale, l'actrice a affirmé qu'il n'est pas possible de vivre uniquement du théâtre en Angola, c'est pourquoi la plupart des acteurs exercent d'autres professions qui leur permettent de survivre.

Selon elle, le pays est actuellement confronté à de nombreux problèmes dans le secteur du théâtre pour offrir de meilleurs spectacles.

Entre autres, elle a souligné le manque de salles pour les répétitions et la présentation des pièces de théâtre.

"Même s'il y a ceux qui considèrent cela comme une exigence inutile, la vérité est qu'on ne peut pas jouer au tennis sur un terrain de football", a-t-il conclu.

Elle rappelle qu'au début de sa carrière, la plus grande difficulté pour les acteurs était la formation : « A l'époque, nous n'avions pas d'écoles ou de centres de formation où l'on pouvait apprendre le métier d'acteur, heureusement, aujourd'hui nous avons déjà à Luanda, une école de niveau moyen et un institut supérieur de formation artistique".

Au cours de la conférence, modérée par l'anthropologue et actrice Agnela Barros, Pulquéria Van-Dúnem a également parlé de son parcours comme professionnelle dans ce domaine, à la fois comme juriste, notamment avocate et plus tard comme procureure.

Pulquéria Van-Dúnem a grandi dans plusieurs villes et villages de l'intérieur de l'Angola Malanje, Ndalatando, Camabatela, Cubal, Ukuma et Ganda, son parcours étant particulièrement marqué par le fait qu'elle appartenait à une famille de personnes liées aux arts, mettant en valeur son père, Antonino Van-Dúnem, qui était musicien, acteur et danseur.

À son retour à Luanda, Pulquéria Van-Dúnem a commencé à jouer des pièces de théâtre scolaires au Liceu Feminino de l'époque, sous la direction de la professeure de portugais Irene Guerra Marques.

Sa première représentation sur scène avait eu lieu à la Ligue Nationale Africaine en 1974 et elle s'était produite à nouveau dix ans plus tard, dans la troupe de théâtre de la Faculté de Médecine.

Avec la création du groupe Elinga, en 1988, elle le rejoint, jouant ensuite dans des séries télévisées produites par la Télévision Publique d'Angola (TPA) et dans le film "Na cidade vazia" (Dans la ville vide), réalisé par Maria João Ganga.

En plus de s'être produite sur les scènes angolaises, Pulquéria Van-Dúnem s'est produite sur les scènes du Brésil, du Cap-Vert, de l'Italie, du Mozambique, du Portugal et de Sao Tomé et Principe.

Lors de la prochaine Conversation de l'Académie jeudi, prévue le 2 janvier, le maestro Alexey Shakitko abordera le thème "Éducation et formation artistique".