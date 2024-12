Madagascar: La Biennale de Nahampoana plébiscitée

Du 22 au 23 février 2025, la réserve de Nahampoana à Tolagnaro accueillera la toute première édition de la Biennale d'Art de Nahampoana. Plus d'une dizaine d'artistes y présenteront des installations immersives.

Les 22 et 23 février 2025 marqueront un tournant dans le monde de l'art à Madagascar avec la toute première édition de la Biennale d'Art de Nahampoana, un événement inédit qui se tiendra au coeur de la réserve naturelle de Nahampoana, à Tolagnaro. Plus d'une dizaine d'artistes renommés, dont le bédéiste Dwa, le photographe Safidy Andrianantenaina et l'artiste contemporain Temandrota, y dévoileront leurs oeuvres à travers des installations immersives, plongées dans l'exubérance de la nature malgache.

Cette première édition de la biennale a pour thème «Réactiver, Co-habiter, Éprouver» et propose une réflexion profonde sur la relation entre l'homme et son environnement. Trois thématiques majeures guideront les oeuvres : Réactiver, pour repenser la préservation du patrimoine face aux enjeux environnementaux et humains ; Co-habiter, pour interroger la domestication de la nature et la sanctuarisation des lieux sacrés ; et Éprouver, pour explorer comment la nature peut devenir un allié intime dans notre quotidien, du paysage au lieu de vie.

Invitation

«La Biennale d'Art de Nahampoana est une invitation à redécouvrir la réserve sous un angle inédit, celui de la rencontre entre l'art et la nature. Chaque artiste sera un messager, apportant sa vision unique de la cohabitation entre l'humain et l'environnement», explique l'organisateur de l'événement. La réserve de Nahampoana, véritable écrin de biodiversité situé à Tolagnaro, offrira un cadre spectaculaire pour cet événement. Jardins botaniques luxuriants, rivières tranquilles et une faune emblématique de Madagascar seront le théâtre de ces échanges artistiques. Les visiteurs pourront s'y immerger totalement, entre oeuvres d'art et beauté naturelle, pour vivre une expérience sensorielle et visuelle unique.

Parmi les temps forts, le bédéiste Dwa proposera un atelier de dessin participatif où il invitera les participants à observer et immortaliser la beauté des paysages de la réserve. «L'objectif est de capturer l'instant fugace où la lumière, dans son jeu de clair-obscur, traverse les feuillages, révélant les détails éphémères du monde naturel», explique-t-il. Ce moment créatif permettra aux participants de s'approprier l'art du sketching, tout en s'inspirant de l'environnement naturel et vibrant de la réserve. Un rendez-vous pour tous les amoureux de l'art et de la nature, qui souhaitent découvrir la richesse culturelle et écologique de Madagascar à travers des installations uniques et des moments de création collective.