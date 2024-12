Afrique: Élection à la CAF - Alfred Randriamanampisoa en course

Le comité exécutif est l'organe de supervision de la Confédération africaine de football (CAF). Il se compose de vingt-et-un membres, dont un président et deux vice-présidents. Désirant siéger au sein de cet organe, Alfred Randriamanampisoa, le président de la Fédération Malagasy de Football (FMF), figure parmi les candidats, dont la date d'élection est prévue au mois de mars 2025.

Cette élection représente bien plus qu'une simple nomination. Siéger au sein du comité exécutif de la CAF comporte des avantages non négligeables pour le pays. Primo, Madagascar pourrait faire entendre sa voix sur le continent en matière de football. Les mésaventures des Barea sur les décisions arbitrales (position de hors-jeu des Comoriens mais but validé, but marqué par Madagascar synonyme d'une victoire à la dernière minute contre la Gambie mais refusé par l'arbitre) en qualification à la CAN, auraient pris une autre tournure s'il y avait eu un représentant malgache au sein du comité exécutif. Secundo, avoir un représentant au sein du comité exécutif facilite les procédures de nomination des arbitres malgaches pour diriger un match.

Mais la question qui se pose est de savoir si le président de la FMF possède des amis pour le soutenir. Les candidats sont répartis en sous-régions. Pour le cas de Madagascar et de l'océan Indien, Alfred Randriamanampisoa se présente sous le Conseil des Associations de football en Afrique australe (Cosafa). Il se battra aux côtés du Seychellois Elvis Raja Chetty, du Mauricien Sobha Mohamad Ally Samir, du Botswanais Mac Lean C. Letshwiti et du Mozambicain Feizal Ismael Sidat.