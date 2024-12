Madagascar: Trafic de tortues - Un député et ses collaborateurs écroués

Le député de Soavinandriana dans l'Itasy, ses deux assistants et deux conseillers techniques ont été incarcérés à Tsiafahy pour trafic de tortues et blanchiment d'argent.

Flagrant délit de trafic de tortues. Ce crime grave a conduit en prison l'inspecteur de police Roméo Christophe Ramanatanana, député du district de Soavinandriana dans la région Itasy, ses deux assistants et deux conseillers techniques. Le défèrement s'est terminé hier, à 00h45. Les prévenus ont été emmenés à la maison de force de Tsiafahy à bord de deux pick-up de la gendarmerie.

« Le dossier a été traité par le Pôle anti-corruption, car un blanchiment d'argent s'ajoute également à leur inculpation. Le policier a insisté sur son immunité parlementaire, mais cela ne compte pas », indique une source bien informée.

La date de l'audience reste indéterminée. « Une délégation judiciaire sera attribuée au ministère de l'Environnement et du Développement durable pour une enquête approfondie concernant la chaîne d'approvisionnement, la destination et les preneurs de ces tortues (ndlr : saisies sur le député et ses coauteurs)», rapporte un gendarme.

Selon des renseignements officieux, le député, élu en tant que candidat indépendant aux dernières législatives, a été cité dans d'autres affaires louches, notamment pendant le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes (ENMG) qui se tenait du 6 au 7 février 2018, durant lequel des cas de corruption ont été signalés.

Affaires louches

Les copies des candidats, les procès-verbaux et tous les dossiers relatifs aux concours avaient été brûlés dans les salles scellées, le 8 mars 2018, mais l'enquête menée semblait étouffée.

Le même prévenu a également été identifié dans un détournement de budget alors qu'il était comptable à la Police nationale pendant une longue période. « Ses assistants et conseillers sont ses cousins, et il les a fait recruter à la police en tant qu'employés de courte durée. À l'époque d'un ancien ministre de la Sécurité publique, il a failli être écarté, mais il a fait son mea culpa et a pu rester à son poste », explique un membre de la police.

Cette fois, mardi soir à 19h10, les gendarmes d'Antehiroka ont interpellé le parlementaire et ses quatre collaborateurs sur le fait. Cent douze tortues ont été trouvées dans leurs deux véhicules. Ils ont été immédiatement placés en garde à vue et interrogés, et leurs Jeep et Audi, sans papiers, ont été mises à la fourrière.