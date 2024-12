Madagascar: Développement rural - L'accès à l'électricité reste un défi

Le manque d'électricité, surtout en zone rurale, représente un obstacle au développement, et des projets d'électrification via les énergies renouvelables visent à y remédier.

L'électricité n'est pas seulement une question technique. C'est un levier pour réduire les inégalités, améliorer les conditions de vie et dynamiser les économies locales», selon Rosmarie Metz, directrice résidente de la GIZ à Madagascar.

Actuellement, seuls 15 % de la population malgache a accès à l'électricité, un chiffre qui tombe à 6 % dans les zones rurales, selon la Banque mondiale. En 2020, Madagascar, avec seulement 33,7 % de sa population électrifiée contre une moyenne de 48,4 % en Afrique subsaharienne, se classe parmi les pays les moins électrifiés au monde. Cette situation freine le développement économique et aggrave les inégalités sociales. Face à ce défi, la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) a lancé des projets d'électrification rurale, axés sur les énergies renouvelables. La GIZ adopte une approche pragmatique pour répondre aux besoins énergétiques des communautés rurales.

Ces projets incluent principalement l'installation de mini-réseaux solaires et hydroélectriques dans des régions éloignées, où l'extension du réseau national n'est pas envisageable. Ces systèmes visent à fournir une énergie fiable et abordable, tout en réduisant la dépendance aux générateurs diesel, coûteux et polluants.

Initiatives

À ce jour, la GIZ a déployé seize projets et programmes, contribuant de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des Malgaches. Les projets de la GIZ sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des communautés locales. Ces mini-réseaux ne se contentent pas d'éclairer les foyers, mais soutiennent aussi l'activité économique locale. Grâce aux initiatives de la GIZ, de nouvelles activités économiques voient le jour : ateliers de transformation agricole, petits commerces, écoles mieux équipées et centres de santé fonctionnant en continu. Depuis 2020, la GIZ a intensifié ses efforts pour promouvoir les énergies solaires et hydroélectriques, surtout dans les zones rurales et isolées.

Le pays dispose d'un important potentiel en ressources renouvelables, pouvant atteindre 7 800 MW, selon des études de la Présidence. Ces ressources sont exploitées à travers les projets soutenus par la GIZ, afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de promouvoir un développement local durable. Ces projets créent également des emplois dans le secteur des énergies renouvelables, spécialement pour les jeunes et les femmes. « En intégrant davantage de femmes dans les décisions liées à l'exploitation durable des ressources naturelles, nous favorisons une société plus équitable et résiliente », explique Rosmarie Metz.