Madagascar: Risques et catastrophes - L'État alloue 1500 milliards ariary contre les incendies

Face à l'ampleur des incendies qui ravagent chaque année des milliers d'hectares de forêts et de brousse à Madagascar, le gouvernement a alloué un budget de 1 500 milliards d'ariary pour la mise en oeuvre d'un plan de contingence national.

Ce plan a été conçu par le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) en collaboration avec le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC). Il vise à renforcer la prévention, la gestion des incendies et la réhabilitation des zones touchées.

En marge de la cérémonie de signature d'une convention entre le BNGRC, l'Office National pour l'Environnement (ONE) et la Société Municipale d'Assainissement, le secrétaire général du MEDD, Moïse Rasamoelina, a expliqué que ce financement vise à améliorer la capacité du pays à réagir rapidement aux incendies. « Le gouvernement a alloué 1 500 milliards d'ariary pour ce plan de contingence. Il a été élaboré cette année en collaboration avec le BNGRC et le MEDD », a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'objectif est de mobiliser rapidement tous les acteurs et structures capables de répondre efficacement aux incendies.

Le Général de Division Elack Olivier Andriankaja, directeur général du BNGRC, a souligné l'importance de ce plan pour renforcer la capacité d'intervention du pays. Il a précisé que le plan repose sur trois scénarios : la gestion locale pour les incendies mineurs, une intervention élargie en cas de crise, et une intervention d'urgence par le BNGRC en cas de catastrophe majeure.

« Nous devons maximiser nos capacités d'intervention pour limiter les dégâts, notamment dans les zones agricoles vulnérables », a-t-il ajouté. La perte de terres cultivées, en particulier pour le café et le girofle, impacte directement l'économie locale. Un exemple marquant de l'urgence de la situation s'est produit le 25 décembre dernier à Manakara, où des feux de brousse ont approché les zones habitées. Les incendies se trouvaient à seulement 8 km au Sud et 13 km au Nord de la ville.

Ce budget de 1 500 milliards d'ariary n'est pas seulement destiné à protéger l'environnement, mais constitue également un investissement dans la résilience économique du pays. La gestion des incendies et la préservation des ressources naturelles sont essentielles pour limiter les pertes économiques et soutenir un développement durable à Madagascar.