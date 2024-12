Madagascar: Antsiranana - Action solidaire pour les enfants malades

En cette période de fin d'année, Orange Solidarité a apporté la joie aux enfants hospitalisés de certains établissements de la capitale du Nord.

Distribution d'une centaine de packs de Noël, contenant jouets et goûters, partagés avec affection et empathie, pour offrir un moment de répit et de bonheur à ces enfants malades. C'est l'action menée par Orange solidarité au service de pédiatrie de l'Hôpital militaire d'Antsiranana et du Centre hospitalier universitaire de Place Kabary.

Des salariés bénévoles d'Orange Madagascar se sont ainsi dévoués corps et âme. Conduits par leur directeur commercial, Gabriella Vavitsara Bessaguet, ancien ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, ils ont eu pour mission de donner un moment de joie, d'espoir et de réconfort aux enfants soignés dans ces établissements.

Certes, cette oeuvre caritative est organisée chaque année par Orange Madagascar afin d'aider ses compatriotes, mais cette fois, les enfants malades ont été spécifiquement choisis pour qu'ils puissent reprendre des forces. Il s'agit aussi d'apporter de l'aide à leurs parents qui ne pensent plus à acheter des jouets pour eux, à cause de la cherté des soins. Et ce fut un moment rempli de chaleur et de joie, destiné à rappeler que ces petits patients, souvent confrontés à la maladie et à l'éloignement, ont eux aussi droit à des fêtes de fin d'année pleines de sourires et d'émerveillement.

Épreuves difficiles

« Nous souhaitons que ces marmailles puissent s'évader, ne serait-ce qu'un instant, du cadre médical pour retrouver la magie de Noël, comme tous les autres enfants. Ils traversent des épreuves difficiles, bien plus que leur âge ne devrait le permettre. Avec cette initiative, nous souhaitons leur apporter du réconfort, mais aussi leur offrir un moment de répit et leur montrer par la même occasion qu'ils ne sont pas oubliés, même s'ils n'ont pas la chance de fêter Noël avec leurs familles respectives », affirme Gabriella Vavitsara.

L'on a constaté que malgré la douleur causée par la maladie, des sourires sont illuminé leur visage lorsqu'ils ont reçu des cadeaux. Durant le passage des membres de l'Orange Solidarité à l'Hôpital militaire, un enfant gravement malade se trouvait dans la salle de réanimation, mais sa mère n'a pas eu la possibilité de payer les médicaments. De son côté, l'hôpital n'a pas non plus eu les moyens nécessaires. Gabriella Vavitsara a décidé de prendre personnellement en charge les frais des médicaments. Le personnel soignant a salué cette initiative empreinte de solidarité et d'humanité.

Au-delà des festivités, Noël reste un moment privilégié pour semer des graines de solidarité et d'amour.