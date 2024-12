Sénégal: Ordination épiscopale de l'évêque de Ziguinchor - La BNDE offre 2 millions de FCFA au diocèse

Ziguinchor — La Banque nationale pour le développement économique (BNDE) a remis, samedi, deux millions de francs CFA au diocèse de Ziguinchor, en guise de contribution à l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga, évêque de Ziguinchor, a constaté l'APS.

La cérémonie d'ordination épiscopale de Mgr Jean Baptiste Valter Manga, nouvel évêque du diocèse de Ziguinchor, s'est tenue lundi dernier.

Des centaines de fidèles chrétiens du Sénégal et d'ailleurs ont assisté à cette cérémonie présidée par Jean Pierre Bassène, évêque de Kolda.

Jean Pierre Bassène a été désigné consécrateur principal, avec l'assistance de Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda et d'Eric de Moulin Beaufort, archevêque de Reims (France).

Le représentant du Pape François au Sénégal, Valdemar Stanislaw Sommertag, a également pris part à l'évènement religieux.

Le ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine et ses collègues Oliver Boucal et Yankhoba Diémé, respectivement en charge de la Fonction publique et de la Réforme du service public et des Infrastructures et des transports terrestres et aériens avaient représenté le gouvernement à la cérémonie.

« La BNDE est une banque de l'Etat du Sénégal. Elle accompagne tous les secteurs d'activités, particulièrement les Sénégalais de tous bords", a rappelé le chef de son département communication et relations publiques, Louis Philippe Sagna.

"Nous sommes venus aujourd'hui pour apporter notre contribution à la communauté catholique de Ziguinchor, dans le cadre de la célébration de l'ordination épiscopale de M. Jean Baptiste Valter Manga », a-t-il ajouté.

Il a indiqué qu'une enveloppe de deux millions de francs CFA a été remise au diocèse de Ziguinchor.

Louis Philippe Sagna a souligné que la BNDE et le diocèse de Ziguinchor sont liés par un partenariat, qui date de dix ans.

« Cette année, la BNDE commémore ses dix ans. Nous sommes venus assister à la première messe de Mgr Jean Baptiste Valter Manga. C'était une question pour nous de venir donner une modeste contribution, pour que cette cérémonie puisse réussir », a ajouté M. Sagna.

Il s'exprimait en présence du chef d'agence de la BNDE de Ziguinchor, Moustapha Ndiaye, et des agents de ladite banque.

Il a informé que sa banque envisage d'ouvrir des agences à Bignona et au Cap Skkiring.

« D'ici peu, nous pensons nous ouvrir à Bignona et au Cap Skirring et plus tard, dans la zone de Kafountine et Diouloulou. Nous voulons faire le maillage du territoire national », a dit Louis Philippe Sagna.

Il a rappelé que la BNDE accompagne tout ce qui est chaîne de valeur.

« Nous apprécions ce geste à sa juste valeur avec beaucoup de joie et de reconnaissance. Nous sommes très heureux de recevoir cet appui de la BNDE. L'événement (l'ordination épiscopale) se poursuit. Nous sommes donc très heureux de recevoir cet appui qui va soulager », a salué le président du comité d'organisation de l'ordination épiscopale, l'abbé Édouard Sagna.

Vicaire de la paroisse du Bon Pasteur d'Enampore, Jean Baptiste Valter Manga a été nommé évêque du diocèse de Ziguinchor par le Pape François, le 20 juin dernier. Il va tenir sa première messe ce samedi, dans son village natal, Carounate, dans le département d'Oussouye.