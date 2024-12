Congo-Brazzaville: Fêtes de fin d'année - Les enfants découvrent l'histoire de Pierre Savorgnan de Brazza

L'initiative est de l'émission "Mon plus beau Noël" de la Télévision nationale congolaise. Cette émission culturelle aide les enfants orphelins à fêter Noël dans l'allégresse. Pour la quatrième édition de cette émission, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a été choisie comme marraine.

La visite effectuée par les enfants au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza sous la forme d'excursion, par le biais de l'émission culturelle "Mon plus beau Noël", est une manière de donner à ces derniers les possibilités de découvrir la culture congolaise ainsi que les sites historiques qui ont marqué l'histoire du Congo dès leur bas âge. La directrice générale de cette institution culturelle et historique, Bélinda Ayessa, a apprécié cette initiative louable.

« Si on doit repartir dans les écritures, il est indiqué de laisser venir les petits enfants. Quand ils arrivent comme ça, c'est une forme de bénédiction. Je tiens à vous féliciter pour cette belle initiative de faire promener nos enfants, de leur donner la possibilité de découvrir les sites importants et historiques de notre pays, parce que la culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié et la culture commence au bas âge. Il faut nourrir les enfants quand ils sont encore tout petits, donc il faut bien arroser la pépinière », a déclaré Bélinda Ayessa.

Très joyeuse, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a conté également aux enfants la période de l'histoire du Congo et l'épopée de Pierre Savorgnan de Brazza. De leur côté, les enfants se sont dits heureux de découvrir ce haut lieu de mémoire du Congo. « Pierre Savorgnan de Brazza était un français, et il a été enterré à Brazzaville, donc il est fondateur de Brazzaville », a réagi l'une des filles. Pareille pour l'autre qui a remercié la directrice générale du mémorial. « Bélinda Ayessa nous a bien reçus et nous a raconté l'histoire de Pierre Savorgnan-de-Brazza. Elle nous a montré l'arbre de Savorgnan de Brazza. »

Notons que l'émission "Mon plus beau Noël" existe depuis quatre ans.