Congo-Brazzaville: Réformes économiques et financières - Le PCT appelle à la mise en oeuvre

Réuni les 26 et 27 décembre à Brazzaville, le bureau politique du Parti congolais du travail (PCT) a encouragé le gouvernement à définir et à mettre en oeuvre toutes les réformes économiques et financières, notamment le nouveau rôle économique de l'Etat, la nouvelle gouvernance publique, la nouvelle fiscalité de développement et les nouvelles règles des finances publiques.

Selon la déclaration rendue publique au terme de la 13e réunion ordinaire présidée par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, les réformes sont de nature à booster au plus vite l'économie et les moyens financiers de l'Etat. Au cours de cette rencontre du bureau politique, la dernière de cette année, les participants ont, entre autres, suivi une communication du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, également membre de cette instance du parti. Le chef du gouvernement, qui a commenté le message du président de la République devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre, a également présenté la situation socioéconomique et financière du pays.

« Le bureau politique a pris acte de la communication du Premier ministre, chef du gouvernement. Analysant la situation économique nationale, il a relevé qu'elle demeure difficile dans l'ensemble. En 2023 et 2024, c'est toute l'Afrique, particulièrement la Cémac, qui a souffert du ralentissement des activités en Chine et dans d'autres pays demandeurs des matières premières et des produits africains. Le bureau politique déplore tous ces chocs qui ont violemment heurté et fragilisé l'économie nationale, parce que pas assez diversifiée », souligne la déclaration, précisant que cette situation économique difficile a, de toute évidence, « engendré une baisse des rentrées fiscales et a occasionné des tensions sur les finances publiques, allant jusqu'aux tensions de trésorerie. »

Le bureau politique du PCT a, cependant, apprécié favorablement les conclusions positives des cinq revues du programme économique et financier (2022-2024) soutenu par la Facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. C'est ainsi qu'il souhaite la conclusion rapide et positive de la sixième et dernière revue de ce programme.

« Le bureau politique encourage le gouvernement à poursuivre la mise en oeuvre accélérée du Plan national de développement (PND) 2022-2026 pour un retour rapide à une croissance plus forte, inclusive, génératrice d'importantes ressources budgétaires et créatrice d'emplois en grand nombre. De ce qui précède, le bureau politique s'accorde sur l'urgence pour l'Etat de retrouver des marges budgétaires lui permettant d'exercer de puissants effets d'entraînement sur l'ensemble de l'économie », poursuit le PCT.

Plusieurs actions à encourager

Le parti socle de la majorité présidentielle partage, par ailleurs, la décision du président de la République d'améliorer le climat des affaires pour faciliter l'implantation et le développement du secteur privé. Le but étant de faire jouer à ce secteur le rôle de principal créateur des richesses et d'emplois ainsi que de principal contributeur au revenu de l'Etat.

Pour la relance de l'économie nationale, le PCT appelle le gouvernement à exécuter de façon déterminée le PND 2022-2026, dans sa version redimensionnée. Parlant de la situation sociale, le PCT relève qu'elle est aussi préoccupante. « Des multiples attentes de la population demeurent pressantes, notamment en matière de la desserte en eau et en électricité, de ramassage d'ordures ménagères, de transport en commun, d'emploi, de santé, d'éducation, de sécurité et de pouvoir d'achat. Le bureau politique est convaincu que toutes ces difficultés découlent de l'insuffisance des ressources financières publiques », a reconnu le parti au pouvoir.

Outre toutes ces difficultés, le bureau politique du PCT observe que le gouvernement pose plusieurs actes encourageants au bénéfice de la population. Parmi ces actes, il a cité le recul significatif de l'insécurité, causée par les jeunes délinquants ; la mise en place des organes de gestion de la Caisse d'assurance maladie universelle ; le renouveau de la politique agricole au travers des Zones agricoles protégées ; le paiement régulier des salaires des fonctionnaires ; l'amélioration du rythme de paiement des pensions des retraités ; l'effort pour la reprise de la paie des bourses des étudiants. A cela s'ajoutent l'amélioration et la diversification de l'offre de formation et particulièrement d'apprentissage des jeunes en quête d'emploi.

« En considération de cela, le bureau politique salue les efforts du gouvernement et l'exhorte à maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux pour préserver la paix sociale. Il l'encourage à poursuivre les efforts dans les domaines de la sécurité de la population, du paiement régulier des salaires des fonctionnaires et des agents des organismes publics, des pensions et des bourses », invitant l'exécutif à amplifier la dynamique des initiatives et d'encadrement pour l'emploi des jeunes et à mettre en oeuvre les orientations du président de la République, pour « une dynamique accrue de redressement de la situation socio-économique nationale. »

Le PCT a, enfin, exhorté l'ensemble de ses militants et sympathisants à soutenir l'action du gouvernement, et à renforcer l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité, dans leur engagement avéré derrière le président de la République.