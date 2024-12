Congo-Brazzaville: Prix du mérite Denis-Sassou-N'Guesso - Une centaine de jeunes récompensés à la première édition

Le Prix du mérite Denis Sassou N'Guesso décerné à une centaine des jeunes qui crée, innove, entreprend et contribue activement au développement du Congo, est une initiative du Cercle des jeunes émergents (CJE), que préside la députée de Boundji, Avanke Lekoundzou Tsatsa.

La cérémonie a eu lieu le 26 décembre à Brazzaville, au Palais des Congrès, en présence de quatre membres du gouvernement et des députés de la République.

L'initiative du CJE, à travers ce prix qui rend hommage au président de la République, vise à promouvoir et valoriser le mérite des jeunes talents. Plusieurs prix ont été décernés dans sept catégories suivantes : agriculture et élevage, micro entreprenariat, entreprenariat et innovation, entreprenariat et management, invention et innovation, sport, puis art, lors de cette première édition.

En effet, en créant le Prix du mérite Denis-Sassou-N'Guesso, le CJE poursuit un triple objectif, à savoir susciter dans la jeunesse congolaise l'esprit d'entreprenariat ; promouvoir les valeurs de travail, de discipline, de respect, d'éthique et de déontologie ; et favoriser l'esprit de saine et constructive émulation. Bref, il s'engage à projeter un faisceau de clartés sur une jeunesse moderne, qui soit en mesure d'inspirer celle de demain. La mission de reconnaitre et récompenser le mérite dans tous les secteurs.

Prenant la parole pour son mot d'usage, la présidente du CJE, la députée Avanke Lekoundzou Tsatsa, a fait savoir que ce moment plus qu'une simple cérémonie est une célébration de la jeunesse congolaise, une reconnaissance de son potentiel, de son courage, de sa résilience et donc de son mérite. Pour ce faire, elle a rappelé à l'auditoire l'extrait du discours du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, à l'occasion du soixante quatrième anniversaire de l'indépendance du Congo, lorsqu'il disait : « La jeunesse est l'équation des temps actuels et également la clé intangible de la solution pour l'avenir. »

Poursuivant son propos, la présidente du CJE a souligné qu'en décrétant, du haut de sa charge, 2024 année de la jeunesse, le chef de l'État reconnaît non seulement la place, mais aussi le rôle important de la jeunesse dans la société congolaise, société qui se construit et désormais prend son envol. En inscrivant la jeunesse au coeur de ses priorités, le président de la République a montré son attachement indéfectible à la cause des jeunes et à leur rôle dans l'édification de la nation congolaise. C'est donc à dessein que ce prix porte le nom du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a-t-elle indiqué. « Depuis sa création, le CJE s'est donné pour mission de promouvoir et de valoriser les jeunes talents de notre pays.

Aujourd'hui, nous voyons cette vision se concrétiser grâce à cet événement... Les candidats au Prix du mérite Denis-Sassou-N'Guesso 2024 ne viennent ni du même village, ni du même district, encore moins du même département, mais des quatre coins du Congo... Je remercie les ministres de la Jeunesse et des Sports, celui de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage, ainsi que celui des Petites et Moyennes entreprises pour leur partenariat stratégique qui nous a permis de concrétiser ce projet », a déclaré la présidente du CJE, Avanke Lekoundzou Tsatsa.

Transformer la dépendance alimentaire en opportunités économiques

Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo, a encouragé la jeunesse congolaise à saisir des opportunités qui contribuent à développer l'économie congolaise. « Alors que le pays continue d'importer des milliards de francs CFA des produits agricoles, notamment d'origine animale, il devient impératif de transformer cette dépendance en opportunités économiques pour nos entrepreneurs et investisseurs. Nous devons développer l'élevage et la pisciculture, ces secteurs peuvent répondre à nos dépendances aux importations tout en créant des emplois durables.

En 2023, le Congo a importé des poulets de coupés, notamment des cuisses de poulets pour 72 milliards de FCFA, cela est une opportunité à saisir », a déclaré le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage, avant d'ajouter : « Nous devons transformer et valoriser nos produits, chaque produit agricole transformé est une richesse supplémentaire, une opportunité d'exporter et de réduire notre dépendance aux marchés extérieurs. Il est également possible d'innover dans les services agricoles, la mécanisation, les plateformes numériques permettant de connecter clients et fournisseurs et les circuits de distribution, exemple la vente en ligne, qui doivent soutenir cette dynamique. »

Pour le ministre Paul Valentin Ngobo, la dépendance du Congo vis-à-vis des importations agricoles notamment d'origine animale représente une opportunité de taille pour la création d'unités de productions locales. Il estime qu'en remplaçant ces importations par des produits locaux, il est possible de générer des milliards de FCFA de chiffres d'affaires, et cela permettrait de réduire la facture des importations pour renforcer les réserves en devise. Car chaque franc investit dans la production locale génère des emplois, stimule l'activité économique et renforce la souveraineté alimentaire, a-t-il fait savoir.

Enfin, les récipiendaires de la première édition ont remercié le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, qui a consacré l'année 2024 et 2025 comme année de la jeunesse. Ils ont également félicité le CJE avec sa présidente d'honneur de les avoir encouragés, chacun dans son domaine respectif.

Notons que les lauréats ont reçu des sommes allant de cinq cent mille francs CFA à un million de francs CFA en fonction des catégories A et B.