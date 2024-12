Congo-Kinshasa: Conflit communautaire à Lisala - Plusieurs morts et plus de 320 maisons incendiées (commission d'enquête)

Le conflit communautaire qui a opposé le 9 décembre le groupement Ngonzi Balele et le village Bokutu dans le secteur de Ngombe-Doko, au territoire de Lisala (Mongala), a causé la mort de plusieurs personnes et l'incendie de plus de 320 maisons. Ce bilan est contenu dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale diligentée du 20 au 28 décembre dans la province de la Mongala.

Initiée par le sénateur Michel Lingepo et dirigée par son collègue Pancrace Boongo, cette commission avait pour objectif d'enquêter sur les causes et de proposer des solutions durables à ce conflit.

Le jeudi 26 décembre, le gouverneur Makaka Jean Collins, accompagné de quatre sénateurs, membres de la commission, s'est rendu au village de Ngonzi, situé à 40 kilomètres de Lisala, pour apporter son soutien aux habitants affectés par les affrontements du 9 décembre dernier.

« Nous sommes venus pour nous enquérir des causes profondes et proposer des recommandations au gouvernement central à notre retour à Kinshasa pour qu'il vous aide à apporter des solutions à ce problème », a dit le sénateur Lingepo lors de son adresse à la population.

Et il renchérit :

« Le gouvernement provincial a des moyens limités malgré sa bonne volonté. Voilà le travail que vous nous avez envoyé faire à Kinshasa. Comme nous les sénateurs, représentons les provinces, chaque fois qu'il y a des problèmes dans les provinces, nous devons être attentifs pour en faire le suivi jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus. Nous allons faire rapport à la plénière du Sénat pour remédier à cette situation ».