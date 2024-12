Cameroun: Yaoundé - Un taximan assassiné retrouvé à Mendong, les tueurs en série sévissent depuis 6 mois

À Yaoundé, la capitale du Cameroun, une nouvelle tragédie a frappé la communauté des taximen. Un chauffeur de taxi disparu le 24 décembre a été retrouvé assassiné à Mendong, les mains ligotées, marquant ainsi la signature des tueurs en série qui sévissent dans la ville depuis six mois. Ce crime s'ajoute à une longue liste de meurtres qui ont déjà coûté la vie à une trentaine de taximen, plongeant la capitale dans un climat de peur et d'insécurité.

Un crime qui s'inscrit dans une série macabre

Le taximan, dont l'identité n'a pas encore été révélée, avait été porté disparu depuis le 24 décembre. Son corps a été découvert à Mendong, un quartier de Yaoundé, avec des signes évidents de violence. Les mains ligotées, la victime porte la marque des tueurs en série qui terrorisent la ville depuis plusieurs mois. Ces assassins ciblent principalement les chauffeurs de taxi, semant la panique parmi les professionnels du secteur.

Une trentaine de taximen assassinés en six mois

Depuis le début de cette vague de crimes, une trentaine de taximen ont été sauvagement assassinés à Yaoundé. Les méthodes utilisées par les tueurs sont similaires : les victimes sont souvent retrouvées ligotées, avec des traces de violence extrême. Ces meurtres ont créé un sentiment d'insécurité généralisé, poussant de nombreux chauffeurs de taxi à redouter chaque course, surtout la nuit.

Les autorités face à un défi de taille

Face à cette série de meurtres, les autorités camerounaises sont sous pression pour agir rapidement et efficacement. Malgré les enquêtes en cours, les tueurs en série continuent d'opérer en toute impunité, ce qui soulève des questions sur les mesures de sécurité mises en place. Les forces de l'ordre ont appelé à la vigilance et ont renforcé les patrouilles dans les quartiers les plus touchés, mais les résultats se font encore attendre.

L'impact sur la communauté des taximen

La communauté des taximen de Yaoundé est profondément affectée par ces crimes. Beaucoup d'entre eux ont décidé de limiter leurs heures de travail, évitant les courses nocturnes pour réduire les risques. Certains ont même choisi de changer de profession, préférant la sécurité à la poursuite de leur activité. Cette situation a également un impact économique, car les taxis sont un moyen de transport essentiel dans la capitale.

Un appel à l'action

Les récentes assassinats ont suscité une vague d'indignation parmi les habitants de Yaoundé. Les associations de défense des droits de l'homme et les syndicats de taximen appellent à une action urgente des autorités pour mettre fin à cette série de crimes. Ils demandent une meilleure protection pour les chauffeurs de taxi et une intensification des efforts pour identifier et arrêter les tueurs en série.

Le meurtre d'un taximan retrouvé à Mendong rappelle une fois de plus l'urgence de lutter contre l'insécurité à Yaoundé. Alors que les tueurs en série continuent de semer la terreur dans la capitale, il est essentiel que les autorités prennent des mesures concrètes pour protéger les citoyens et rétablir la confiance. La communauté des taximen, particulièrement touchée, espère des actions rapides et efficaces pour mettre fin à cette vague de violence.