Algérie: Hidaoui préside la cérémonie de distinction des lauréats des concours nationaux organisés à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a présidé, vendredi soir à Alger, la cérémonie de distinction des jeunes lauréats des concours nationaux organisés à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, du Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, ainsi que de représentants des ministères de la Communication et des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Le ministre a indiqué que, dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution de libération, son département avait tracé "un programme visant à promouvoir les valeurs nationales et l'attachement à notre Histoire et à notre Mémoire", et ce, à travers "l'organisation de concours et d'événements mettant en avant les jeunes talents".

"Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat "s'attèle à la promotion, au développement et à la modernisation du tourisme des jeunes", en associant cette catégorie à l'organisation d'activités touristiques adaptés à leurs centres d'intérêt, tout en oeuvrant à "la promotion des services touristiques par la formation de jeunes qualifiés", a-t-elle ajouté.

Les lauréats ont été distingués dans diverses catégories, notamment le court métrage dédié à la Mémoire nationale, un slogan et un spot publicitaire dédiés au 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution.