Tunisie: En solo à la Galerie Musk and Amber - Le beau, selon Samir Makhlouf

Une exploration intime et ouverte des dynamiques émotionnelles, où chaque tableau devient un terrain de réflexion autonome.

Depuis le 13 décembre 2024, la Galerie Musk and Amber accueille une exposition de Samir Makhlouf, un peintre surréaliste et architecte diplômé de l'École nationale d'architecture de Tunis en 1992. Fort de 14 années d'enseignement à cette école et de 14 expositions personnelles, Makhlouf a également participé à des expositions collectives en Chine, France et Italie.

Auteur de plusieurs livres, il a été lauréat du Comar d'or en 2020. Makhlouf décrit son approche artistique comme étant celle d'un «passager clandestin» dans des domaines aussi variés que la peinture, l'architecture, la poésie et d'autres domaines qui le passionnent. Dans cette exposition « Solo », son travail consiste avant tout à déconstruire les mécanismes des portes, métaphores de l'ouverture vers le ressenti émotionnel du beau.

L'artiste propose une réflexion sur la beauté, considérée comme relative, mais universellement ressentie. Il définit cette expérience du beau comme l'un des moteurs essentiels de l'évolution, aux côtés de la quête de la vérité. Chaque oeuvre de l'exposition interroge la possibilité d'une «porte» en tant que métaphore, comprenant divers éléments comme des gonds, des rouages, des serrures, et des murs, afin de saisir les tensions physiques et émotionnelles qui en découlent. L'artiste parle de «situation harmonik» pour décrire l'équilibre entre ces éléments.

L'exposition rassemble 25 tableaux, chacun accompagné de textes qui ne cherchent pas à fournir des clés ou des messages, mais fonctionnent plutôt comme des bancs publics, incitant à la réflexion. L'exposition, qui se poursuit jusqu'au 13 janvier 2025, transforme l'espace de la galerie en un «jardin» de contemplation. « Mes tableaux peuvent être considérés comme des entités autonomes de poésie générique, ce qui les dispense de porter messages ou symbolisme.

Leur collection dans une exposition ne suppose aucun thème non plus, mais elle organise l'espace comme un jardin », écrit-il. Ainsi, à travers cette série d'oeuvres, Makhlouf invite le spectateur à une exploration intime et ouverte des dynamiques émotionnelles, où chaque tableau devient un terrain de réflexion autonome.