Tunisie: Tataouine - Un Centre de formation en matériaux et énergies renouvelables en projet

« La réalisation d'un Centre sectoriel de formation en matériaux de construction et énergies renouvelables sera entamée après concertation avec les autorités locales et régionales concernant la révision des filières programmées et l'accélération du rythme de réalisation des études y afférentes », a annoncé le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, lors de sa visite à Tataouine.

Le ministre a souligné que les sociétés communautaires constituent un choix économique irréversible malgré les difficultés de leur lancement (législatives, financières et immobilières).

« Ces structures sont complètement différentes puisqu'elles sont basées sur des initiatives collectives et soumises à la loi de la concurrence comme toutes les entreprises » a-t-il fait savoir.

Il a précisé que le rôle de l'État se limite à accorder des privilèges à ces entreprises, à les accompagner et à oeuvrer pour leur réussite, compte tenu de leur système inédit dans le monde.

Le ministre appelle dans cette perspective la direction régionale de l'emploi à assister et à former les responsables de ces structures pour garantir une bonne gestion et une bonne gouvernance.

En ce qui concerne l'emploi et la formation professionnelle, le ministre s'est engagé à rénover le restaurant de l'unique Centre de formation professionnelle de la région, à étendre son dortoir actuel de 120 lits à 360 lits en ajoutant 240 lits supplémentaires, et à construire un terrain de sport dans ce centre accueillant environ 400 apprenants.