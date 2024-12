Tunisie: SOKARI - L'application tunisienne pour une gestion simplifiée du diabète au quotidien

Une start-up récemment créée a lancé l'application "SOKARI", une solution innovante visant à aider les patients diabétiques à mieux contrôler leur taux de sucre dans le sang et à améliorer leur gestion quotidienne de la maladie, a déclaré la fondatrice de l'entreprise, Manal Mourad.

Dans une interview accordée à l'Agence Tap, Mourad a précisé que l'objectif principal de l'application est de soulager les souffrances quotidiennes des personnes diabétiques et de leur permettre de vivre plus sereinement.

L'idée de ce projet est née des défis personnels rencontrés par Manal Mourad après que sa fille ait été diagnostiquée diabétique. Elle a ainsi été confrontée à de nombreuses difficultés pour éviter l'élévation du taux de sucre dans le sang à cause de certains aliments et repas, notamment la gestion des calories et le suivi des niveaux de glucose, ainsi que les recommandations médicales et les conseils en matière de santé.

L'application "SOKARI", qui est la première du genre en Tunisie, permet aux utilisateurs de suivre en temps réel leurs niveaux de sucre dans le sang et de choisir les repas adaptés à leurs besoins. Elle analyse les données individuelles de chaque patient et fournit des conseils personnalisés, tout en permettant aux utilisateurs de partager ces informations avec leurs médecins traitants via des rapports détaillés.

Manal Mourad a souligné que l'application comprend également des outils pour calculer la teneur en glucides (féculents et sucres) des repas, facilitant ainsi la gestion du régime alimentaire et des traitements médicaux des patients. L'application dispose d'une base de données de plus de 500 aliments différents.

En outre, cette solution technologique avancée permet de générer des rapports détaillés sur l'état du patient, notamment les moyennes des taux de sucre et les variations quotidiennes. Cela permet aux médecins de mieux suivre l'évolution de la maladie. L'application offre également des alertes pour rappeler aux patients de mesurer leur taux de sucre, de prendre leurs médicaments et de pratiquer des activités physiques, garantissant ainsi une adhésion optimale au traitement.

Cette application, compatible avec tous types de téléphones intelligents, a été développée grâce à la collaboration d'experts en informatique, de nutritionnistes et d'un médecin spécialiste en diabète. À ce jour, près de 500 personnes ont déjà téléchargé l'application.

Il est à noter que 15,5 % des Tunisiens souffrent de diabète, selon une étude menée par le ministère de la Santé, avec un taux de prévalence atteignant 20 % dans les zones urbaines. Les projections suggèrent que ce chiffre pourrait grimper à 26 % d'ici 2026, un phénomène préoccupant qui appelle à une action collective afin de limiter la propagation de la maladie, par le biais de la détection précoce, d'un régime alimentaire équilibré et de l'activité physique régulière.