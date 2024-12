Sénégal: Souveraineté pharmaceutique, Mpox, grèves... - 2024, une année d'espoir et d'inquiétude

Dakar — L'actualité sanitaire a été marquée en 2024 par le débat sur la souveraineté pharmaceutique, la menace de l'épidémie de Mpox, la nouvelle enquête STEPS sur les maladies non transmissibles et les grèves à répétition dans le secteur de la santé.

Le Sénégal s'est fixé pour objectif d'atteindre la souveraineté pharmaceutique d'ici à 2035, par la production de 50% de ses besoins en la matière.

Dans ce sillage, le ministère de la Santé a mis en place la Delivery Unit (DU), chargée de la relance de l'industrie pharmaceutique

La volonté du gouvernement sénégalais et des promoteurs du secteur consiste à atteindre une production couvrant 20% de la demande nationale en 2025 et 25% d'ici à 2030.

En ce qui concerne toujours le médicament, le Sénégal est devenu le 7e pays à atteindre le niveau de maturité 3 (NM3 ) de l'OMS. Ce niveau de maturité présente des enjeux économiques eu égard au fait qu'il entrainera une augmentation de la production locale grâce à un environnement réglementaire favorable, ainsi que la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations de médicaments.

L'arrivée d'un nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, le 5 avril 2024, a coïncidé avec des remous dans le secteur. Les médecins en spécialisation, les internes sont plusieurs fois allés en grève en 2024.

En 2024, le Sénégal a décidé de reprendre une enquête dite Steps. L'enquête Steps sur les maladies non transmissibles, deuxième du genre après celle de 2015, a eu lieu du 4 au 24 août. Il s'agit d'un outil de surveillance des facteurs de risque qui va permettre au pays de suivre et d'évaluer les politiques et programmes mis en place, les tendances des facteurs de risque dans le temps et de déterminer les populations les plus exposées à ces facteurs de risque.

»STEP wise » est un outil standardisé, élaboré et recommandé par l'OMS pour la surveillance des facteurs de risques des maladies non transmissibles, ainsi que leur morbi-mortalité.

A l'instar de nombreux pays, le Sénégal a vécu l'année 2024 sous la hantise de l'épidémie de la variole du singe, anciennement appelée Mpox. Déclarée depuis le 14 août 2024, comme une urgence par l'OMS (Organisation mondiale de la santé), le Sénégal a notifié 53 cas suspects, qui ont été testés au laboratoire et revenus tous négatifs, selon les autorités.

Les cas suspects ont été relevés dans 27 districts sanitaires du pays depuis le 14 août. Depuis cette date, l'Organisation mondiale de la santé a élevé le Mpox au rang d"'urgence de santé publique de portée internationale".

Face à cette menace, le ministère de la Santé a placé le système sanitaire sénégalais en alerte en renforçant la surveillance et la communication.

L'année 2024 a été également marquée par les grèves du Collectif des médecins en spécialisation (COMES) et de l'Association des internes des hôpitaux.

Au coeur des revendications du collectif, la prise en charge effective des DES (diplômés d'État de spécialité) et de leurs familles et la revalorisation de la prime de garde, entre autres.

Le 14 novembre dernier, le ministère de la Santé et de l'Action, après des négociations, s'est engagé à assurer la prise en charge effective des DES et de leurs familles et à revaloriser la prime de garde à 15 000 FCFA pour les jours ouvrables et 20 000 FCFA pour les weekend et jours fériés par médecin de garde.

De même, le ministère a promis de poursuivre les travaux du comité de suivi pour l'élaboration d'un statut dédié aux DES, avec la participation active de toutes les parties prenantes, notamment concernant la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de Dakar.

L'Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) est allée en grève pour alerter sur "les difficultés persistantes de l'internat".

Du 2 au 11 décembre, le Sénégal a organisé une campagne nationale de vaccination préventive contre la rougeole et la rubéole avec comme cible plus de 7 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans.

Après trois greffes de reins avec donneur vivant réalisées en novembre 2023, une quatrième intervention avec donneur vivant apparenté a été réalisée le 27 juillet 2024, à l'hôpital militaire de Ouakam, à Dakar.

L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) qui a découvert le virus de la fièvre jaune en 1927 et produit le vaccin anti-amaril dans les années 1930, a célébré ses 100 ans en 2024.

L'IPD a mis à profit cette célébration pour inaugurer le Vaccinopôle »Madiba » de Diamniadio, en présence du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.