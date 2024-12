Maroc: Essaouira - Le festival 'Jazz sous l'Arganier', creuset d'une nouvelle génération artistique (colloque)

Essaouira — Depuis sa création, le prestigieux festival "Jazz sous l'Arganier" s'est imposé comme un véritable creuset pour l'émergence d'une nouvelle génération artistique marocaine, africaine et internationale, ont affirmé les participants à un forum organisé, vendredi à Essaouira, dans le cadre de la 8ème édition de cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 29 décembre.

Placée sous le thème "L'importance du lieu, l'importance du lien", cette rencontre réhaussée par la présence du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, a été l'occasion pour un auditoire composé de musiciens, chercheurs, journalistes et intellectuels de faire la lumière sur le rôle essentiel du festival "Jazz sous l'Arganier" dans le renforcement de l'identité de la Cité des Alizés en tant que carrefour culturel mondial d'exception et terre d'accueil des musiques du monde entier.

Réunis dans l'enceinte de Bayt Dakira, les conférenciers ont mis en avant la dimension interculturelle du festival qui, au-delà des performances musicales, constitue un espace privilégié de partage, de dialogue et d'échanges artistiques propices à l'émergence de collaborations internationales inédites.

Ils ont également relevé que ce rendez-vous musical incontournable incarne un modèle unique de rencontre entre les cultures, permettant aux artistes marocains de se nourrir de l'influence de leurs homologues internationaux, tout en valorisant la richesse de leur propre patrimoine musical emblématique.

Dans cette lignée, les intervenants ont particulièrement insisté sur l'importance de ce festival pour la jeune génération d'artistes marocains et africains du jazz et des musiques du monde, qui trouve en ce lieu une plateforme privilégiée pour se faire connaître à l'échelle internationale.

Les discussions ont, de même, porté sur la nécessité de maintenir et de renforcer les liens entre les générations, les disciplines artistiques et les cultures afin de pérenniser cet espace d'innovation et d'expérimentation qu'est le festival "Jazz sous l'Arganier".

Par ailleurs, les participants ont souligné l'importance du lieu en tant que vecteur d'inspiration, mettant en relief le rôle singulier d'Essaouira comme terre d'accueil et d'inspiration, dans l'épanouissement des artistes, qu'ils soient locaux ou venus d'autres horizons.

Initiée par l'Association Essaouira-Mogador, la 8è édition du "Jazz sous l'Arganier" vient conforter la position de la Cité des Alizés en tant que carrefour culturel et laboratoire vivant d'innovation artistique, où le patrimoine se réinvente pour mieux dialoguer avec l'avenir.

Au menu de cette manifestation musicale internationale figurent des concerts envoûtants, des ateliers, des expositions et des "Jam Sessions" nocturnes, pour le grand bonheur des épris du jazz et des musiques du monde.