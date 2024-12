Maroc: Présentation à Rabat de l'ouvrage 'Anthologie du Zajal marocain contemporain' en langue espagnole

Rabat — L'ouvrage "Anthologie du Zajal marocain contemporain" parue récemment en langue espagnole dans les publications de l'Université de Séville, a été présenté, vendredi à Rabat, lors d'une rencontre culturelle et poétique organisée à l'initiative de la Maison de la Poésie au Maroc.

Cette anthologie, publiée en format moyen de 240 pages, offre un aperçu général du "Zajal" marocain contemporain traduit en espagnol, et propose plusieurs approches culturelles, poétiques, linguistiques et rhétoriques pour mieux appréhender la poésie en dialectal marocain.

Le texte de cette anthologie a été sélectionné par une équipe d'étude et de traduction qui comprend les poètes Idriss Al Masnawi, Ahmed Lemsyeh, Radwan Afandi, Mourad Kadiri, Hmida Belbali, Maimoun El Ghazi, Bouâazza Sanâawi, Adil Lotfi, Dalila Fakhri, Younes Tahouch, Sabah Bendaoud, Mansour E Amiri, Azzedine Cheddadi et Sarah Oulad El Ghzal.

Les poèmes traduits dans cette anthologie regorgent de métaphores, symboles et mythes et font appel à des textes, références de l'histoire et expériences humaines diverses.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Maison de la poésie au Maroc, Mourad Kadiri, a indiqué que cette anthologie a été réalisée par quatre traducteurs universitaires marocains et espagnols, qui ont sélectionné et traduit les oeuvres de 14 poètes de "Zajal" marocain.

Il a souligné que la publication de cette anthologie est une étape importante pour la Maison de la Poésie au Maroc, car elle permet de mettre en lumière la richesse et la diversité de la poésie marocaine, qui puise ses inspirations dans diverses langues, traditions et références esthétiques et artistiques.

De son côté, Francisco Moscoso Garcia, académicien et traducteur espagnol ayant contribué à cette anthologie, a décrit cette oeuvre comme une "précieuse opportunité" pour faire connaitre le "Zajal" marocain aux hispanophones.

M. Garcia, également professeur de linguistique à l'Université autonome de Madrid, a noté que c'est la première fois qu'une anthologie de cette envergure sur le "Zajal" marocain est publiée en langue espagnole, permettant ainsi aux lecteurs espagnols de découvrir les oeuvres accumulées par les poètes marocains.