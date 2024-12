Algérie: Ghardaïa - Plus de 50 participants au camp hivernal thématique de l'astronomie

GHARDAIA — Pas moins de 51 élèves participent à la deuxième édition du camp hivernal thématique dédié à l'astronomie organisé dans la commune de Ghardaïa, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs.

Le programmes de cette manifestation scientifique organisée par l'agence nationale des loisirs de la jeunesse durant une semaine comprennent une panoplie d'activités, dont des ateliers, des conférences scientifiques sur l'astronomie, animées par des spécialistes, a déclaré à l'APS le responsable du camp, Berghaid Abdelkarim.

Des travaux scientifiques préparés par les élèves seront également présentés lors de ce rendez-vous scientifique, dans l'objectif de valoriser leur créativités et de faire découvrir l'astronomie aux générations futures, a-t-il expliqué.

De son côté, le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Ghardaïa, Hassan Yagoubi, a indiqué "que ce camp hivernal thématique, est une occasion d'échanger des idées et des créativités entre les jeunes issus des wilayas de Tipaza et de Bejaia".

La direction du secteur s'attelle également, à accompagner les jeunes, et soutenir leur créativités scientifiques et techniques, a-t-il ajouté. Dans le cadre de ce camp de jeunes, des expériences astronomiques seront réalisées par les participants, ainsi que l'observation des astres et études de découvertes.

Il s'agit aussi de mettre en valeur le patrimoine culturel que recèle la wilaya de Ghardaïa à travers des expositions de l'artisanat traditionnel, en sus des circuits touristiques, selon les organisateurs.