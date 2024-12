Algérie: Chaque produit de l'artisanat algérien aura à l'avenir un label pour le promouvoir sur les plans national et international

ORAN — Chaque produit de l'artisanat algérien aura à l'avenir un label pour le promouvoir à la fois au niveau national et international, a annoncé, samedi, le Directeur général de l'artisanat et des métiers au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Bouam Kamel-Eddine.

Dans une déclaration à la presse en marge de la dixième édition du Salon national de soutien aux produits de l'artisanat, qu'il a ouvert en présence du wali d'Oran, Samir Chibani, M. Bouam a indiqué : "A l'avenir, chaque produit de l'artisanat algérien aura un label représentant l'artisanat algérien pour faire connaître ce produit au niveau national et international, et mettre en valeur les capacités et le patrimoine traditionnel."

Il a précisé que "le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est en train de lancer la marque nationale de qualité et d'authenticité des produits artisanaux. La ministre a mis en place, la semaine dernière, une commission nationale technique pour attribuer des labels de qualité et d'authenticité aux produits artisanaux".

Il a ajouté que "pour l'année 2025, des labels seront attribués aux produits de l'artisanat selon les régions, en travaillant à distinguer les produits artisanaux de Constantine, la poterie de Bider (Tlemcen), le tapis de Ghardaïa, le tapis de Babar (Khenchela), le karakou de la capitale, ainsi que la selle de Tiaret et le couteau de Boussâada".

Concernant la contribution du secteur de l'artisanat à l'économie nationale, M. Bouam a indiqué que "ce secteur compte actuellement plus de 460.000 artisans actifs, ce qui a permis la création de plus de 1,2 million de postes d'emploi dans ce domaine. Il contribue à la production nationale à hauteur de plus de 380 milliards de dinars, avec une valeur ajoutée de plus de 100 milliards de dinars".

En ce qui concerne la participation à des événements, il a souligné que "ce secteur a organisé, dans le cadre de son programme de promotion cette année, plus de 1.000 événements nationaux et locaux dans 58 wilayas, auxquels ont participé plus de 21.000 artisans, ce qui a permis d'ouvrir de nouveaux espaces de commercialisation pour les produits artisanaux des artisans. Il y a également eu plus de 13 participations à des événements internationaux. En 2025, les artisans participeront régulièrement et de manière couvrant toutes les wilayas du pays pour promouvoir le produit traditionnel algérien."

Le Salon national de soutien aux produits artisanaux, qui se déroule à Oran, fait partie du programme général de développement des activités de l'artisanat et du programme ministériel de promotion de l'artisanat. Il résulte de programmes d'accompagnement et de formation des artisans, des femmes au foyer et des femmes rurales dans le but de promouvoir leurs activités et de renforcer leurs capacités professionnelles et techniques pour la commercialisation des produits artisanaux, a indiqué le Directeur général de l'artisanat au ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

La dixième édition de ce salon, dont les activités se poursuivront jusqu'au 4 janvier prochain, réunit plus de 80 artisans de 26 wilayas, qui exposent plus de 30 types de produits artisanaux. Cette manifestation est organisée par la Chambre de l'artisanat et des métiers en coordination avec la Direction du Tourisme et de l'Artisanat d'Oran.