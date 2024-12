Algérie: Conférence à Alger sur la cause palestinienne et la culture de la résistance

ALGER — La Bibliothèque nationale d'Algérie (BNA) a organisé, samedi à Alger, une conférence sur la cause palestinienne et la culture de la résistance, au cours de laquelle les participants ont mis en avant le rôle important de l'Algérie à travers l'histoire dans la défense de cette cause.

Placée sous le patronage du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, en collaboration avec la Fondation algérienne pour la reconstruction en Palestine, à l'occasion du 46e anniversaire de la mort du président Houari Boumediene (1932-1978), cette conférence a vu la participation de représentants des présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN), ainsi que de nombreux cadres de la société civile, d'écrivains et d'intellectuels.

Le président de la Fondation, Nacer-Eddine Hazem, a souligné, dans son intervention, le "rôle pivot" joué par l'Algérie à travers l'histoire et l'engagement de ses hommes à défendre la cause palestinienne", ajoutant que l'évocation de la culture de la résistance "doit nécessairement s'appuyer sur la boussole de la liberté qui a guidé le peuple algérien dans son combat contre le colonisateur français de 1830 à 1962, et dont le prix du recouvrement de la souveraineté a été des millions de martyrs".

De son côté, le sénateur Mohamed Amroune, représentant le président du Conseil de la nation, a déclaré que la culture de la résistance était "un ensemble de valeurs, de principes et de comportements qui ont forgé les Algériens tout au long de leur résistance au colonialisme français", soulignant, dans ce cadre, que "les positions de l'Etat algérien ont toujours été et demeurent honorables à l'égard de la cause palestinienne que le défunt président Houari Boumediene a inscrite parmi les constantes de la nation algérienne".

Pour sa part, Nacer Bettiche, représentant du président de l'APN, a rappelé que l'expression du défunt président Houari Boumedine: "Nous sommes avec la Palestine, injuste ou opprimée", est devenue un "slogan vivant" qui continue de guider tous les Algériens, et que cela "renvoie au long parcours de la résistance populaire et à la lutte acharnée des Algériens pour recouvrer leur liberté".

Il a également évoqué la conférence de rassemblement pour l'unité nationale palestinienne, parrainée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ajoutant que cette rencontre s'ajoute aux multiples actions et positions prônées par l'Algérie dans les fora internationaux, car profondément convaincue en la cause palestinienne juste.