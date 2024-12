Algérie: Mines - Workshop dimanche à Alger sur le développement de la filière lithium en Algérie

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, présidera, dimanche à Alger, l'ouverture d'un workshop consacré au développement de la filière du lithium en Algérie, et ce pour élaborer une feuille de route globale pour développer cette filière et "garantir ainsi un avenir prometteur pour l'énergie et l'économie nationales", indique, samedi un communiqué du ministère.

Cet atelier verra la participation d'un parterre de scientifiques et de compétences nationales de renom, de responsables du secteur, à leur tête les secrétaires d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargés des Mines et des Energies renouvelables, les PDG des Groupes Sonatrach, Sonarem et Sonelgaz, ainsi que des présidents d'agences et d'organismes relevant du secteur, d'acteurs d'institutions officielles, de sociétés et d'instituts de recherche et de développement, d'investisseurs et de chercheurs, précise le communiqué.

La rencontre vise à "mettre en lumière l'importance stratégique du lithium, communément appelé +l'or blanc+, et à explorer son potentiel prometteur en Algérie en tant que ressource importante devant renforcer la transition énergétique", ajoute le ministère, soulignant que cette initiative s'inscrit dans "la vision ambitieuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à diversifier l'économie nationale à travers l'exploitation des richesses stratégiques du pays".

Les discussions du workshop porteront sur le potentiel important de cette ressource valeureuse dont dispose l'Algérie et la nécessité d'élaborer une stratégie intégrée visant à transformer le lithium en catalyseur efficace de la croissance économique et industrielle, notamment à la lumière des efforts de l'Algérie pour développer le secteur des énergies renouvelables et renforcer sa place sur la scène mondiale dans ce domaine.

Le workshop réunira une élite de scientifiques et d'experts algériens éminents, parmi lesquels le professeur Karim Zaghib, expert international en techniques des batteries, et le professeur Kamel Youcef Toumi, chercheur et inventeur algérien de renommée mondiale, en sus de nombreux autres experts et spécialistes.

A cette occasion, les participants partageront leurs visions et expertises dans le but de soutenir les objectifs nationaux, constituant ainsi une opportunité unique pour consolider les capacités locales à travers l'enrichissement des débats et l'exploration des voies et moyens à même d'activer le rôle des compétences algériennes nationales et celles établies à l'étranger, conclut le communiqué.