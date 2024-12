Ile Maurice: Mauritian Wildlife Foundation - Les héros de la biodiversité

Vikash Tatayah, directeur de la conservation de la Mauritian Wildlife Foundation (MWF), incarne l'engagement et la passion pour la faune et la flore. Avec plus de 27 ans d'expérience dans ce domaine, il occupe également des rôles prestigieux tels que co-président du groupe de spécialistes des plantes des Mascareignes de l'International Union for Conservation of Nature et membre de plusieurs autres groupes de spécialistes internationaux. Son parcours reflète un dévouement profond à la préservation de la biodiversité.

Quarante ans de réalisations à célébrer

L'année 2024 marque une étape spéciale pour la MWF, qui célèbre ses 40 ans d'existence. Parmi les moments forts des célébrations figure le lancement de The Dodo's Legacy - The Story of Conservation in Mauritius, une publication retraçant les défis et les succès qui ont fait de Maurice et Rodrigues des modèles mondiaux de restauration écologique.

Un projet phare : la Réserve de Mondrain

Parmi les récentes réalisations de la MWF, Vikash Tatayah met en avant la finalisation d'un financement de l'Union européenne pour la Réserve de Mondrain. «Grâce à ce financement, nous pourrons employer des laboureurs, doubler la superficie de la réserve avec le soutien du groupe Médine, créer une pépinière pour planter des espèces endémiques et aménager un centre d'accueil pour les visiteurs. Bien que nous travaillions à Mondrain depuis plus de 40 ans, ce projet lui donnera une nouvelle dimension et nous permettra de protéger plusieurs plantes rares présentes sur place», explique-t-il avec enthousiasme.

En outre, la MWF poursuit des efforts constants pour restaurer des plantes rares à Maurice et Rodrigues. L'organisation mène plus de 20 projets à travers Maurice, Rodrigues et des îlots, touchant tant la faune que la flore. La sensibilisation de la communauté et des parties prenantes est également au coeur de sa stratégie et porte ses fruits.

Une équipe diversifiée et dédiée

(L'équipe de la Mauritian Wildlife Foundation présente lors du lancement du livre «The Dodo's Legacy - The Story of Conservation in Mauritius».)

Le succès de la MWF repose sur une équipe à la fois locale et internationale, composée de Mauriciens, Rodriguais et individus de 42 nationalités différentes. Actuellement, environ 130 personnes - employés et bénévoles - travaillent ensemble, assumant divers rôles, allant des biologistes de terrain aux administrateurs, en passant par les guides touristiques et éducateurs. «La réussite de nos projets n'est pas celle d'une seule personne mais de toute une équipe», souligne Vikash Tatayah. Il décrit la MWF comme une famille unie par un objectif commun, malgré les différences.

Selon lui, le pilier de l'organisation est constitué par ceux qui travaillent sur le terrain que ce soit dans les forêts, sur les îles ou dans les centres d'élevage. Ces personnes s'occupent des plantes rares, des oiseaux menacés et bien plus encore. «Ce sont eux les véritables héros de notre organisation», affirme-t-il, tout en reconnaissant l'importance du soutien apporté par l'équipe administrative.

Un financement essentiel

La collecte de fonds est un autre aspect crucial de la MWF. L'équipe chargée de ce domaine joue un rôle central en assurant les ressources nécessaires pour la réalisation des projets. Par ailleurs, le conseil d'administration composé de scientifiques, hommes d'affaires et partenaires internationaux a été un soutien indéfectible depuis quatre décennies.

Vikash Tatayah conclut que «nos accomplissements sont une preuve que l'unité et la détermination peuvent faire une différence. Nous continuerons à travailler pour la préservation de notre patrimoine naturel et à inspirer les générations futures».