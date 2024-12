Ile Maurice: La Commission électorale, une institution digne en première ligne

L'Office of the Electoral Commissioner (OEC), dirigé par Irfan Rahman, et les deux autres instances majeures, l'Electoral Supervisory Commission (ESC) et l'Electoral Boundaries Commission (EBC), présidées par Christine Sauzier, ont joué un rôle essentiel dans la gestion des récentes élections générales.

Ces trois institutions ont été déterminantes pour garantir la crédibilité et l'intégrité du scrutin. Ces deux personnalités se distinguent par leur dévouement à la préservation et au renforcement de la démocratie à Maurice. Alors qu'Irfan Rahman incarne l'intégrité et l'expérience avec plus de 25 ans de service, Christine Sauzier insuffle une vision tournée vers l'avenir, motivée par une foi inébranlable en la nation. Leur gestion exemplaire lors des dernières élections générales a renforcé la confiance des citoyens et des acteurs politiques dans les institutions électorales.

L'OEC a été salué pour sa gestion efficace des récentes élections générales. «Nous sommes profondément honorés d'avoir reçu des éloges pour la manière dont nous avons organisé ces élections. Cette reconnaissance témoigne des efforts inlassables, de la planification stratégique et de la collaboration qui ont permis de garantir un processus crédible et transparent, conforme à la législation», explique Irfan Rahman.

Selon lui, le succès des élections résulte d'une approche multifacette, combinant conformité légale, transparence, communication efficace et gestion des situations d'urgence. «En respectant l'État de droit, en engageant un dialogue avec les parties prenantes et en maintenant une communication ouverte avec la presse, nous avons su garantir l'intégrité du processus électoral et renforcer la confiance du public. Cette stratégie globale, soutenue par un travail d'équipe dévoué et un engagement envers l'équité, a permis à l'OEC de mener à bien l'un des processus démocratiques les plus cruciaux du pays», affirme-t-il.

Le commissaire souligne que l'approche de l'OEC repose sur un respect strict de la Constitution et de la législation électorale pour assurer la conformité de chaque étape du processus. «L'OEC a formé son personnel pour qu'il maîtrise les procédures électorales et les cadres juridiques, renforçant ainsi la légitimité du scrutin et la confiance des citoyens. Chaque décision, de l'enregistrement des partis à la proclamation des résultats, a été prise en conformité avec le cadre légal, garantissant ainsi transparence et protection des droits de vote», ajoute-t-il.

Il souligne que l'OEC a assuré une transparence totale tout au long du processus en maintenant des canaux de communication clairs avec le public et toutes les parties prenantes. Des plateformes numériques, telles que le site web et les réseaux sociaux, ont permis de diffuser des informations en temps réel. La gestion rigoureuse des matériels électoraux et l'invitation d'observateurs internationaux ont renforcé la confiance du public et réduit les risques de désinformation.

L'engagement proactif de l'OEC avec les candidats et partis politiques a été essentiel pour garantir un processus transparent. Des réunions régulières ont permis de répondre aux préoccupations, et des canaux dédiés ont été mis en place pour traiter les plaintes de manière équitable. En termes de logistique, l'OEC a fait preuve d'innovation pour garantir la livraison sécurisée et ponctuelle des matériels électoraux. Enfin, le dépouillement des bulletins a été effectué avec une totale transparence, les résultats étant vérifiables et supervisés par des représentants des partis politiques, assurant l'intégrité du comptage des voix.

Malgré le succès de ces élections, chaque processus électoral présente des défis. «Toutes les élections rencontrent des obstacles, et celles de cette année n'y ont pas fait exception», indique Irfan Rahman, ajoutant que l'OEC a dû surmonter plusieurs défis importants. Toutefois, grâce aux mesures proactives mises en place, telles que l'adaptation des cadres juridiques, l'éducation des électeurs, la gestion efficace des ressources et une étroite collaboration avec les parties prenantes, l'OEC a réussi à assurer le succès de ces élections.

Christine Sauzier : «Mon engagement est motivé par ma foi en la nation mauricienne»

Christine Sauzier, présidente de l'Electoral Super visor y Commission (ESC) et de l'Electoral Boundaries Commission (EBC), s'est immédiatement investie dans ses fonctions après sa nomination. Sa rigueur a été remarquée tout au long du processus électoral menant aux élections générales. «Mon engagement est motivé par ma foi en la nation mauricienne», affirme notre compatriote, qui nous a répondu depuis l'étranger. Son patriotisme est d'ailleurs qualifié de naturel. «Je trouve naturel et important de se mettre au service de son pays», dit-elle et ajoute que «l'évolution de notre démocratie passera par l'engagement des jeunes», car, selon elle, «l'avenir est à eux, et ils doivent se l'approprier».

Christine Sauzier décrit sa contribution lors des dernières élections générales comme «un effort commun d'une équipe qui a travaillé ensemble dans le but que tout se passe dans la paix et dans le respect des institutions de notre pays». Elle rappelle que «le droit de vote est précieux et doit être respecté et protégé». Ce qui l'a le plus marquée, cependant, reste «l'engouement des Mauriciens pour ces élections et l'élan patriotique que cela a déclenché». La présidente a d'ailleurs été félicitée par les deux leaders de l'Alliance du changement, Navin Ramgoolam et Paul Bérenger, après le Nomination Day. Lors du Nomination Day, elle a été aperçue dans plusieurs centres de dépôt de candidatures pour veiller au bon déroulement de l'exercice d'enregistrement des candidats.