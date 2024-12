Angola: Un gouvernant réaffirme l'engagement en faveur de la diversification économique

Luanda — Le ministre du Plan, Víctor Hugo Guilherme, a affirmé vendredi, à Luanda, la poursuite du travail du département avec des politiques visant à accroître et diversifier l'économie du pays.

Le gouvernant s'exprimait devant la presse, après avoir présenté ses voeux de fin d'année au Chef de l'État, soulignant que l'accent, pour 2025, sera mis sur la croissance économique et la création de plus d'emplois pour les jeunes.

Dans ce chapitre, il dit avoir remarqué qu'en 2024, l'effort des entreprises et des familles était visible.

"Les entreprises et les familles s'efforcent d'atteindre une croissance plus élevée que celle que nous avons connue au troisième trimestre 2024, chiffré à 5,5%, un pourcentage que nous n'avons pas enregistré depuis une quinzaine d'années", a-t-il souligné.

De son point de vue, la croissance économique et la diversification doivent être centrées avant tout sur le domaine de l'agriculture et sur l'ensemble de la chaîne de production et de distribution des biens de consommation.

Victor Guilherme a également défendu des niveaux croissants dans le secteur de l'Éducation et dans le domaine de la Santé.

Vendredi, le Chef de l'État angolais, João Lourenço, accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a reçu les salutations de diverses personnalités, notamment la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, et la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.

Ont également salué le couple présidentiel, les présidents des Cours Suprême, Joël Leonardo, Constitutionnelle, Laurinda Cardoso, des Comptes, Sebastião Gunza, et le procureur général de la République, Hélder Pitta Gróz.

Ils ont également présenté leurs voeux de fin d'année les membres du Gouvernement, du Conseil de la République, les chefs des organes de défense et de sécurité, les députés, les dirigeants des partis politiques et les entités religieuses et de la société civile. AFL/VC/SB