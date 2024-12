Angola: Le gouvernorat intensifie ses investissements dans l'agriculture

Malanje (Angola) — Le gouverneur provincial de Malanje, Marcos Nhunga, a annoncé l'intensification de l'engagement du gouvernorat dans l'agriculture, en 2025, en vue de générer des revenus pour les familles et de la lutte continue contre la faim et la pauvreté dans les communautés.

Selon le dirigeant, l'agriculture, en particulier familiale, est une priorité et constitue le moyen de soutenir la population, c'est pourquoi le Gouvernement accorde une attention particulière à ce domaine, mais sans négliger d'autres secteurs, comme l'énergie, l'eau et les soins primaires de santé.

Intervenant lors de la cérémonie de voeux de fin d'année, le gouvernant a souligné que l'investissement dans ce domaine a eu les effets souhaités en 2024, car malgré la situation économique que connaît le pays, la faim parmi la population a été minimisée.

Il a indiqué que le budget de la province pour cette année, qui touche à sa fin, s'élève à quatre milliards 704 millions de Kwanzas, dont 60 pour cent ont été consacrés à l'agriculture familiale, pour couvrir le programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté, à travers la préparation des terres et l'acquisition des intrants agricoles pour les familles.

Cet investissement, a-t-il expliqué, a abouti à la production d'un million 421 et 915 tonnes de produits divers par l'agriculture familiale et de 213 mille 709 tonnes par le secteur entrepreneurial.

En conséquence, il a affirmé que Malanje est aujourd'hui devenu le plus grand producteur de pommes de terre, de riz et de maïs du pays, dans le secteur commercial et a consolidé le titre de plus grand producteur de patates douces et de coton dans le domaine familial, mais la production de bétail ne satisfait pas les désirs en raison du déficit auquel elle est confrontée dans la production de protéines animales.

Cependant, le gouverneur a dit que tout est fait pour augmenter la production animale, avec la construction de porcheries, d'enclos et de poulaillers dans les municipalités, ce qui aboutira à une augmentation de l'offre de viande et à une réduction de la faim et de la pauvreté en 2025.

Il a mentionné qu'une autre composante du Programme de Lutte contre la Faim et la Pauvreté est l'achat groupé de médicaments qui a permis cette année l'acquisition de 950 kits de médicaments essentiels, de consommables et de réactifs, qui servent actuellement aux Hôpitaux Généraux de Malanje, Provincial Mère-enfant et Sanatorium, ainsi que d'autres unités de santé.