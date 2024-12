Ile Maurice: Des journées magiques et mémorables

Voir ce sourire illuminer le visage de ces enfants les moins chanceux, c'est ce qui réchauffe le coeur des Mauriciens qui n'hésitent pas à offrir de leur temps pour cette noble cause. En cette période festive, ils pensent tout particulièrement à ces enfants et jeunes confrontés aux aléas de la vie, sans oublier les aînés qui, eux aussi, ont traversé des moments de doute.

Ces visages radieux resteront gravés dans la mémoire de Kristen Nallan. Ce dernier n'est certes pas un novice en matière de solidarité et de bonnes actions. Mais il reconnaît qu'en période de fêtes de Noël et de fin d'année, tout prend une dimension particulière. Cette année, c'est au Foyer Père Laval qu'il s'est rendu.

«Il faut préciser que cette aventure n'aurait pas été possible sans le soutien de mon sponsor, Go Burger.» Enseignant dans une école privée, Kristen excelle dans les actions solidaires depuis plus de 13 ans.

«Je rends habituellement visite aux personnes âgées, et pas uniquement en décembre», précise-t-il.

Cette fois-ci, avec l'appui de son sponsor, il a choisi de rendre visite aux jeunes du foyer. «Grâce à cette aide, j'ai pu non seulement offrir des fournitures scolaires aux jeunes, mais aussi des jeux. Nous prévoyons même de rénover leur terrain de basket.» Selon lui, il est essentiel de sensibiliser davantage de jeunes à l'importance d'aider leur prochain. «J'emmène souvent mes élèves rendre visite à ceux qui ont le plus besoin d'écoute et d'aide.»

Au sujet de sa rencontre avec les jeunes du Foyer Père Laval, Kristen raconte qu'il est sorti de cette journée aussi comblé que la quinzaine de jeunes qu'il a rencontrés.

«Ces adolescents sont naturellement timides, mais une fois en confiance, les échanges ont été fluides et spontanés.»

Comme tous les jeunes de leur âge, ces adolescents ont des rêves plein la tête. «Certains m'ont confié qu'ils souhaiteraient devenir chefs de cuisine une fois leurs études terminées.» Cependant, peu parviennent à réaliser cet objectif. «L'environnement dans lequel ils évoluent leur enseigne qu'il faut se battre pour atteindre leurs rêves. Le foyer doit trouver les finan- cements nécessaires pour leur permettre de suivre des cours. Malheureusement, les dons ne sont pas toujours au rendez-vous pour les aider dans leur quête d'un avenir meilleur.»

En tout cas, les jeunes ont savouré les burgers et frites offerts. «Ils ont apprécié ce repas, bien différent des traditionnels biryani ou riz frit.»

Une journée de Noël dédiée au partage et à la solidarité

Un lieu différent, mais un même éclat de joie dans les regards. Cette année, c'est à Grande-Rivière qu'Umair Mungroo, connu sous le nom d'Umair Milatre, a choisi de célébrer Noël avec les enfants dont il prend soin quotidiennement. «Ils sont au total 51, dont six bébés», précise-t-il. Depuis cinq ans, ce jeune homme consacre sa vie à offrir un repas chaud chaque jour à ceux qui en ont besoin. Mais le 25 décembre, il a enfilé le costume de Père Noël pour leur offrir une journée exceptionnelle.

Dès le matin, Umair et son équipe ont organisé une véritable petite colonie de vacances pour les enfants. « Nous avons tout pris en charge, du petit-déjeuner au dîner, en passant par une multitude d'activités ludiques, » confie-t-il en souriant. Les enfants ont été occupés par des ateliers de création, comme la construction d'une mini-ferme, et se sont amusés dans une piscine gonflable installée pour l'occasion. L'objectif était clair : leur offrir un moment de bonheur. «En ce jour de Noël, nous ne pouvions pas les oublier, car Jésus nous a montré la voie du partage», ajoute notre interlocuteur.

Chaque enfant a été gâté avec des jouets en fin de journée. Umair souligne que cette première édition de Noël à Grande-Rivière a été un franc succès. Il raconte que les enfants présents viennent pour la plupart de foyers dysfonctionnels. «Certains ont des parents en prison, d'autres sont victimes de fléaux comme la drogue. Ces enfants sont souvent abandonnés, mais recueillis par des proches qui préfèrent les garder plutôt que de les envoyer dans des shelters avec l'appui de la Child Development Unit (CDU).»

Umair Mungroo n'est pas seul dans cette entreprise. Il peut compter sur des personnalités influentes et des anonymes généreux pour l'aider. Parmi eux, l'ancien président de la République, Cassam Uteem, Haccina Mohamed, épouse du ministre Shakeel Mohamed, ainsi que l'association Al Ihsaan, qui offre un soutien particulier pour les besoins des bébés. «D'autres préfèrent rester anonymes, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice», souligne Umair.

Ce soutien collectif permet à Umair de fournir bien plus que des repas. «Nous prenons en charge leurs fournitures scolaires, les frais de la PTA, les sorties éducatives et les vêtements. Tout cela est possible grâce à ceux qui nous aident à faire en sorte que ces enfants ne manquent de rien», explique-t-il. Il tient aussi à remercier les policiers qui, dans un geste d'humanité, retrouvent les proches de ces enfants pour éviter qu'ils soient placés en foyer.

En ce 25 décembre, le jeune homme a vu les choses en grand. Grâce aux réseaux sociaux, d'autres enfants, is- sus de diverses régions, se sont joints à la fête. Ce qui devait être une journée pour 51 enfants s'est transformé en un événement rassemblant plus d'une centaine de petits convives. Tous ont partagé des repas et des instants de bonheur avec son équipe. Au-delà des festivités, cette journée rappelle l'importance de l'entraide et du partage, surtout en période de fêtes. «Voir ces enfants sourire et s'amuser est la plus belle des récompenses» conclut Umair, qui espère inspirer d'autres à suivre son exemple et à semer la joie autour d'eux.