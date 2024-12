Congo-Kinshasa: Combats à Minembwe - « L'objectif des groupes armés est d'ouvrir un front AFC-M23 dans la partie Sud-Kivu », selon l'armée

L'armée affirme avoir déjoué une tentative d'ouverture d'un front « AFC-M23 » au Sud-kivu. Le porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Sud, le lieutenant-colonel Marc Elongo Kyondwa l'a dit ce samedi 28 décembre à Radio Okapi en faisant le bilan des affrontements entre les FARDC et la coalition rebelle Makanika-Red Tabara dans les Hauts plateaux de Fizi à Minembwe.

« Durant 48 heures, c'est-à-dire du 25 au 26 décembre de cette même année, les FARDC ont déjoué une attaque de grande envergure de la coalition armée Makanika-Red Tabara contre plusieurs positions de votre armée dans le but de prendre possession et le contrôle total de l'aérodrome de Kiziba à Minembwe, afin de faciliter le ravitaillement en armements, munitions et personnels en provenance de l'extérieur, dans l'objectif de mieux ouvrir un front AFC-M23 dans la partie Sud-Kivu », a-t-il déclaré.

Ce samedi une accalmie apparente est observée sur la ligne de front alors que le jour de Noël et le lendemain, les combats étaient violents entraînant des pertes dans les deux camps, précise le lieutenant-colonel Marc Elongo Kyondwa :

« Du côté de notre armée, il y a eu 2 morts et 3 blessés. Et du côté de l'ennemi, 31 combattants ont été neutralisés et plusieurs blessés. L'ennemi a pour plan de désolidariser la population de son armée en commettant massacres, vols et viols lors de sa fuite ».

Cependant, « les FARDC assurent la population de sa sécurité et celle de ses biens, et appellent cette dernière à créer un front commun contre ces ennemis de la nation qui n'ont pour objectif que de semer la peur et la terreur », ajoute ce porte-parole de l'armée.