Ethiopie: Les guides touristiques sont prêts à accueillir les invités du sommet de l'UA et des prochaines vacances avec l'hospitalité éthiopienne

Addis Ababa — L'Association professionnelle des guides touristiques éthiopiens a annoncé qu'elle s'engageait à accueillir les invités participant aux prochains festivals de vacances, ainsi qu'aux sommets de l'Union africaine (UA), dans le véritable esprit de l'hospitalité éthiopienne.

Dans un entretien exclusif avec ENA, Endy Assefa, président de l'Association professionnelle des guides touristiques éthiopiens, a déclaré que l'Association avait entrepris les préparatifs nécessaires pour accueillir les visiteurs avec succès.

Selon lui, les membres de l'association des guides touristiques se sont engagés à offrir un maximum d'hospitalité, de l'aéroport aux destinations touristiques, aux visiteurs qui assisteront aux prochaines vacances et au sommet de l'UA.

Le programme de visite de la ville comprend des services VIP à Addis-Abeba et dans ses environs, afin d'assurer le plus haut niveau de services. Il collabore avec diverses organisations clés, dont le ministère du tourisme, Ethiopian Airlines, les hôtels, les services d'immigration et d'autres, a-t-il ajouté.

Il a souligné que l'Éthiopie abrite plusieurs patrimoines immatériels de l'UNESCO, dont le prochain festival de l'Épiphanie, qui a un fort potentiel d'attraction pour les touristes du monde entier.

Endy a également insisté sur l'importance de fournir des services professionnels de niveau international, notant que l'association a organisé des formations sur les langues étrangères, la préhistoire et l'archéologie, en collaboration avec les organismes compétents, afin d'améliorer les compétences et les connaissances des guides.

Le concept de tourisme d'escale, qui est une tendance internationale croissante, est également mis en oeuvre en Éthiopie. Il a indiqué que les passagers transitant par Addis-Abeba avec Ethiopian Airlines se voient proposer des visites de la ville, ce qui est important pour le secteur du tourisme.

En outre, Addis-Abeba est devenue une plaque tournante du tourisme de conférence, avec la construction de centres de conférence de niveau international, a-t-il ajouté.

Le tourisme a reçu plus d'attention que jamais et est désormais considéré comme l'un des principaux piliers de l'économie éthiopienne, a déclaré M. Endy. À cet égard, le gouvernement a déployé des efforts considérables pour développer de nouvelles destinations touristiques dans la capitale et dans l'ensemble du pays.

Les destinations touristiques nouvellement développées dans différentes parties du pays jouent un rôle essentiel dans l'expansion de la capacité du secteur et dans la construction d'une image positive du pays, a-t-il souligné.

Kbrom Tesfaye, vice-président de l'association, a également souligné : "Nous nous engageons à fournir des services de guide touristique aux participants du sommet de l'UA et aux participants des festivals de Noël et de l'Épiphanie, en fonction de leurs intérêts, tout en respectant la culture éthiopienne de l'hospitalité."

L'association s'engage à collaborer avec les parties prenantes afin de garantir à tous les visiteurs des services complets, a-t-il ajouté.

S'agissant plus particulièrement du sommet de l'UA, il a fait remarquer qu'il représentait une excellente occasion de renforcer les activités touristiques entre les pays africains.

Les sièges de la CEA et de l'UA se trouvant à Addis-Abeba, la ville se positionne comme une plaque tournante importante pour le tourisme de conférence, a-t-il poursuivi.

Bien que l'Éthiopie dispose d'un grand potentiel pour le tourisme de conférence, il n'a pas été pleinement exploité dans le passé en raison du nombre limité de destinations touristiques développées.

Toutefois, avec le développement de nouvelles destinations, telles que le parc de l'Unité, le parc Entoto, le musée du palais national et le parc ICT, les forfaits touristiques d'Addis-Abeba ont été considérablement améliorés.

Comme les touristes ont des intérêts différents en fonction de leur milieu, les destinations touristiques nouvellement développées, ainsi que les hébergements modernes, répondront à ces divers besoins, a-t-il ajouté.