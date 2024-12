Ethiopie: Les anciens membres des groupes armés de la région d'Amhara jurent de compenser leurs actes destructeurs

Addis Ababa — Les anciens membres d'un groupe extrémiste qui ont accepté l'appel à la paix du gouvernement régional d'Amhara ont promis de compenser les dommages humains et matériels qu'ils ont causés en s'engageant dans des activités de développement.

Plus de 900 anciens membres du groupe extrémiste opérant dans la zone nord de Gondar ont commencé une formation de réhabilitation qui leur permet de s'intégrer dans la communauté et de mener une vie paisible dans la ville de Dabat.

Le groupe extrémiste a causé des dommages à la communauté en bloquant les routes, en perturbant les activités éducatives et en entravant d'autres efforts de développement.

Rappelons que le gouvernement régional d'Amhara a lancé à plusieurs reprises des appels à la paix au groupe pour qu'il résolve le conflit de manière pacifique.

Répondant à ces appels, d'anciens membres du groupe extrémiste qui ont pris conscience de la valeur de la paix et regrettent leurs actes acceptent l'appel à la paix du gouvernement et s'engagent à faire amende honorable en s'engageant dans le développement.

Parmi eux se trouvent les anciens extrémistes qui suivent une formation de réhabilitation au Centre de formation de réhabilitation de Dabat Town.

L'un des stagiaires, Shiferaw Zemede, a déclaré à l'ENA que la voie de la destruction qu'ils ont suivie a causé la mort de civils, des déplacements et la destruction de biens.

L'ancien combattant a déclaré qu'il avait choisi la lutte pacifique et qu'il était prêt à réparer les dommages qu'il avait causés.

L'autre stagiaire, Tedros Welelaw, a regretté que le conflit ait causé d'importantes perturbations dans le domaine de l'éducation, en plus des dommages humains et matériels.

Réalisant que le groupe extrémiste est préjudiciable au développement et aux générations futures, Tedros a déclaré qu'il avait décidé d'abandonner sa mission destructrice.

De même, Habtam Bikayehu a déclaré qu'elle avait renoncé aux actes destructeurs après avoir réalisé que la mission du groupe s'écartait de l'intérêt de la population.

Selon elle, il est possible de répondre aux demandes du peuple par le dialogue et de manière pacifique. C'est pourquoi elle a accepté l'appel à la paix et à la fin des injustices et des souffrances infligées au nom du peuple.

Le coordinateur du centre de formation et de réhabilitation de Dabat Town, Fasil Dilnesa, a révélé que plus de 900 anciens membres du groupe extrémiste ont accepté l'appel à la paix du gouvernement et ont rejoint le centre.

Il a noté que les regrets qu'ils ont manifestés et leur réponse à l'appel à la paix indiquent que la voie suivie par le groupe était malavisée.

"Nous pensons que d'autres suivront leur exemple lorsqu'ils se rendront compte de leurs erreurs", a ajouté le coordinateur.

Pendant leur séjour au centre, les participants recevront une formation sur la situation actuelle du pays et de la région ainsi que sur les valeurs de la paix, a-t-on appris.

Après avoir réintégré la société, les individus seront soutenus pour mener une vie pacifique et constructive.