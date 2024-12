Cote d'Ivoire: 'Noël étoilé' - Plus de 1000 enfants réjouis par le Prix Marthe Rabbiosi

Le prix Marthe Rabbiosi pour l'encouragement des arts et de la culture en milieu scolaire a organisé du 21 au 24 décembre 2024, la première édition de Noël Étoilé, offrant des cadeaux à 1150 enfants à travers plusieurs localités de Côte d'Ivoire.

La caravane a débuté à Taki, où 150 enfants ont été comblés, sous le parrainage de M. Gbalai Vincent, représentant le Conseil régional de San Pedro. Le 23 décembre, à Gbani-Kokorenou, 500 enfants ont reçu des cadeaux grâce au soutien de la mutuelle MUDEG-KO et du Rotaract Club Abidjan Biétry. À Akradio et Vieil Aklodj, 300 et 200 enfants respectivement ont également bénéficié de la générosité de cette initiative, clôturée par la présence du ministre délégué Adje Silas Metch.

La présidente du prix Marthe Rabbiosi a souligné l'importance de cet engagement pour préparer les jeunes générations, rappelant son propre parcours marqué par des activités artistiques dès l'enfance. Le chef du village de Vieil Aklodj, Latte Yedess Éloi, a exprimé sa gratitude, tandis que le président de la fédération ivoirienne de Side by Side, Aka Bosson Hubert, a promis de futures actions pour l'autonomisation des femmes dans ces villages.

Cette édition, marquée par des animations, danses et jeux, a été rendue possible grâce à des soutiens variés, notamment des clubs Rotary, la société Roxgold Sango et diverses autorités locales. Le rendez-vous est pris pour une deuxième édition encore plus ambitieuse.