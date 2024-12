Maroc: Essaouira - Clap d'ouverture pour le 8è Festival 'Jazz sous l'Arganier'

Essaouira — Le rideau a été levé, vendredi soir à Essaouira, sur la 8ème édition du prestigieux Festival "Jazz sous l'Arganier", avec au menu une brochette de concerts envoûtants pour faire vibrer la Cité des Alizés aux rythmes d'une fusion unique et captivante de jazz et de musiques du monde.

Initiée par l'Association Essaouira-Mogador, cette manifestation musicale, désormais incontournable dans la programmation culturelle de la ville, a attiré pour son coup d'envoi un large public de mélomanes venus découvrir les sonorités jazzy, livrées avec maestria par des artistes de renommé internationale et des talents émergents.

Ainsi, la soirée inaugurale a été réhaussée par la présence du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du président du conseil communal d'Essaouira, Tarik Ottmani, et d'autres éminentes personnalités, marocaines et étrangères de divers horizons.

Sous les voûtes emblématiques de l'espace socioculturel "Dar Souiri", l'artiste australo-marocain, Julian Bel Bachir a ouvert le bal avec un concert électrisant où le jazz s'est allié harmonieusement avec les rythmes authentiques de la musique Gnaoua, dans la plus pure tradition souirie.

Accompagné du Mâalem, Abdesalam Benaddi et d'autres talents locaux et internationaux, Bel Bachir a su, dès les premières notes de son instrument, captiver l'audience et l'emporter dans un voyage musical riche en émotions, couleurs et mélodies.

Par la suite, la scène a été cédée à Aly Keita, l'un des plus grands balafonistes d'Afrique et véritable ambassadeur de l'afro-jazz le plus raffiné, qui a gratifié l'assistance d'une interprétation éblouissante des pièces les plus emblématiques de son riche répertoire.

Se produisant aux côtés du batteur néerlandais Marcel Van Cleef et du bassiste italien Roberto Badoglio, Keita a brillé de mille feux, suscitant des ovations chaleureuses et des murmures d'admiration ayant ponctué chaque morceau de sa performance avec une grâce infinie.

Et pour clôturer en beauté cette soirée d'ouverture, l'assistance a eu droit à la première "Midnight Jam Session" de cette 8è édition, un spectacle intimiste dédié à l'improvisation et aux fusions musicales, où des talents d'Essaouira et d'ailleurs se sont retrouvés pour créer ensemble des moments de pure magie sonore, offrant ainsi au public une série de performances impromptues, mêlant jazz, musique marocaine et influences modernes.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue de cette soirée, le maestro Majid Bekkas, directeur artistique du festival, a indiqué que cette soirée inaugurale spéciale a été non seulement une réussite artistique, mais aussi un véritable moment de partage et de communion musicale, notant que cette 8è édition promet encore d'être exceptionnelle en mettant en vedette des figures emblématiques du jazz, venues des quatre coins du monde.

"Nous sommes particulièrement heureux de voir que le festival continue d'attirer un public fidèle et enthousiaste, et que l'engouement ne cesse de croître chaque année", s'est-il réjoui.

De son côté, Julian Bel Bachir s'est dit "honoré" de rencontrer le public de la Cité des Alizés, une ville connue en tant que "lieu de rencontre unique entre les cultures et les musiques du monde".

La 8ème édition du Festival "Jazz sous l'Arganier" se poursuit jusqu'au 29 décembre, offrant une programmation riche et variée, avec à la clé des concerts envoûtants, des ateliers, des expositions et des "Jam Sessions" nocturnes, pour le grand bonheur des épris du jazz et des musiques du monde.

Au menu figure également un forum de réflexion, où musiciens, chercheurs, journalistes et intellectuels se réuniront pour échanger autour des enjeux contemporains de la musique, de la culture et de l'échange interculturel.