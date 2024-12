Maroc: Plus de 1.700 étudiants étrangers à l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès

Fès — Plus de 1.700 étudiants étrangers poursuivent leurs études à l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès au titre de l'année 2024-2025.

Ce contingent d'étudiants étrangers, notamment en provenance des pays africains, reflète l'ouverture de l'université marocaine, en particulier celle de Fès, sur les cultures de ces pays, selon des intervenants à l'ouverture vendredi de la première édition de la "Journée culturelle africaine" organisée par l'Ecole Supérieure de Technologie (EST).

A cet égard, le vice-président de l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah chargé de la recherche scientifique et de la coopération, Mustafa Hadrami, a souligné que l'université de Fès encourage l'organisation de telles manifestations et initiatives culturelles ouvertes sur la culture africaine, relevant que les étudiants étrangers sont considérés comme des ambassadeurs de l'université marocaine au terme de leurs études au Maroc et leur retour dans leurs pays d'origine.

Il a relevé que l'université oeuvre pour le développement de telles activités qui permettent aux étudiants marocains de s'ouvrir sur les cultures africaines et étrangères, notant qu'un projet de création d'un bureau spécial pour les étudiants étrangers à l'université est en cours d'élaboration, afin de faciliter leur intégration et leur installation de manière simple et fluide.

M. Hadrami a ajouté que cette manifestation est une opportunité pour les étudiants de connaître les cultures et civilisations des pays africains, d'échanger des expériences et de promouvoir les principes de dialogue, de tolérance, de coexistence et de respect des autres.

De son côté, le directeur de l'EST, Mohamed Karim a affirmé que la manifestation constitue un moment marquant de la vie culturelle et sociale de l'école, car elle reflète un engagement envers les valeurs d'ouverture, de diversité et de partage, ajoutant qu'il s'agit aussi d'une occasion pour valoriser et renforcer les liens entre les étudiants du Maroc et ceux des pays d'Afrique subsaharienne, à travers les échanges culturels.

Il a noté que l'EST accueille actuellement 68 étudiants de 14 pays africains frères, ce qui témoigne de l'attractivité de cet établissement et de la profondeur des relations entre le Maroc et ses voisins du continent africain.

Le programme de la "Journée de la culture africaine" comprend plusieurs composantes artistiques et musicales, visant notamment à mettre en valeur les costumes traditionnels marocains et ceux des pays africains.