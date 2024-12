Afrique: Quatre jeunes stars africaines à surveiller en 2025

La nouvelle année qui se profile sera une nouvelle fois chargée pour les meilleurs footballeurs africains, avec beaucoup d'échéances aussi bien en équipes nationales qu'en clubs.

Le point culminant aura lieu fin 2025 avec le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies au Maroc. Mais avant cela, il y a les compétitions annuelles de clubs, les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au calendrier.

CAFOnline présente quatre jeunes footballeurs africains qui ne manqueront pas d'accroître leur réputation grandissante en 2025.

NGAL'AYEL MUKAU

Mukau, 20 ans, est né en Belgique mais il a toujours été déterminé à jouer pour la République Démocratique du Congo. Il a fait ses débuts avec les Léopards lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en novembre. Il s'agissait d'une étape supplémentaire pour le milieu de terrain défensif, dont la carrière a connu une belle ascension au cours des derniers mois. Il a été sorti de l'anonymat par le club français de Lille.

Le président Olivier Létang a pris sa voiture et a traversé la frontière jusqu'à Malines pour s'assurer de la signature de Mukau pour un montant de 4 millions d'euros, coupant l'herbe sous le pied des clubs italiens fortement intéressés par son profil. Cela signifie qu'en l'espace d'un an, « Gala » est passé du championnat réserve en Belgique à un doublé pour le LOSC lors de la victoire à Bologne en Ligue des champions de l'UEFA. Il a été remplaçant en deuxième mi-temps lors de la défaite de la RD Congo contre la Guinée, mais a fait assez en 30 minutes pour obtenir une place pour le match suivant contre l'Éthiopie.

Mukau, dans la cour des Grands !✨ Ngal'Ayel Mukau (2004) franchit une nouvelle étape ! Après avoir joué avec la sélection U21 (2 capes) et U20 (2 capes) de la RDC 🇨🇩, le jeune prodige est désormais sélectionné avec l'équipe nationale senior de la RDC ! pic.twitter.com/lzBBtVzCxO-- Congolese Football News (@CongoleseFNews) August 23, 2024

ANIS HADJ MOUSSA

L'ailier de 22 ans est l'un des nombreux talents africains de premier plan qui ont fait une percée significative en 2024 et dont on attend beaucoup plus dans les 12 mois à venir. Il a fait ses débuts avec l'Algérie en mars et a terminé l'année avec trois sélections. Mais c'est au niveau des clubs qu'il a attiré l'attention, notamment en Ligue des champions de l'UEFA. Hadj Moussa a quitté Vitesse Arnhem, relégué de l'élite néerlandaise à la fin de la saison dernière, pour rejoindre le Feyenoord Rotterdam.

En Ligue des Champions de l'UEFA, il a enfilé des buts importants contre Salzbourg, le Sparta Prague et surtout Manchester City où sa réalisation à la 74ème minute a lancé la remontada du club néerlandais qui a fini par arracher un point à l'extérieur avec un match nul 3-3, après avoir été mené 3-0. Le jeu de jambes et la technique de Hadj Moussa ont suscité des commentaires élogieux et il ajoute désormais des buts clés à son répertoire.

JERRY AFRIYIEIl est rare qu'un joueur de troisième division d'un championnat ait la chance de jouer pour l'équipe nationale, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Afriyie en novembre lorsque les Black Stars du Ghana l'ont appelé dans leur équipe pour leur dernier match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies contre le Niger. À trois semaines de son 18e anniversaire, le jeune attaquant de Thoughts FC a marqué à Accra, passant un message fort sur son potentiel. Un mois plus tôt, il avait été un élément clé de l'équipe des moins de 20 ans du Ghana, qui avait décroché sa place en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies U-20 grâce à son succès au tournoi de qualification de l'UFOA B au Togo. Afriyie avait marqué cinq buts en cinq matchs et avait été désigné joueur du tournoi.

Thank you Lord 🙇 for adding another year to my life ❤️ pic.twitter.com/7uMAo2BoHy-- Jerry Afriyie🇬🇭 (@JerryAfriyiegh) December 10, 2024

RELEBOHILE MOFOKENG

Le milieu de terrain des Orlando Pirates a obtenu sa première sélection avec l'Afrique du Sud lors du match des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA en juin contre le Zimbabwe, quelques jours seulement après une superbe performance individuelle lors de la finale de la coupe d'Afrique du Sud, remportée de manière spectaculaire dans le temps additionnel face aux champions de la ligue, les Mamelodi Sundowns.

Mofokeng est devenu un joueur régulier de l'équipe des Bafana Bafana, où il a gagné quatre sélections supplémentaires lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, à l'issue desquels l'Afrique du Sud a terminé en tête de son groupe et s'est qualifiée pour le Maroc. Il a également aidé les Pirates à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions CAF TotalEnergies, où ils occupent la deuxième place dans le groupe C. Avec ses qualités incroyables, Mofokeng représente un cauchemar pour les défenseurs adverses. Il devrait laisser une trace au niveau des clubs et de l'équipe nationale en 2025.