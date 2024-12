Congo-Brazzaville: Chambre consulaire de Pointe-Noire - Sylvestre Didier Mavouenzela dresse le bilan 2024

Le président de la Chambre consulaire de commerce de Pointe-Noire, Sylvestre Didier Mavouenzela, a dressé au cours d'un point de presse de fin d'année le bilan de l'année 2024 et se projetant sur 2025.

Pour Sylvestre Didier Mavouenzela, 2024 aura été marquée par la volonté de l'exécutif congolais de mener le combat économique vers une amorce d'amélioration de la situation qui puisse garantir l'aptitude du Congo à faire face à ses nombreux défis. « Ce millésime 2024 plein d'aspérités a ouvert la voie à une année 2025 où cette volonté doit être traduite dans les faits et confortée à travers l'adoption par tous d'un nouvel état d'esprit », a-t-il estimé.

Ainsi, a-t-il constaté, il est un attentisme dont on ne peut plus s'octroyer le luxe. Garantir au secteur privé la capacité d'une pleine expression et lui créer les conditions des changements dont il est intrinsèquement porteur est vital. De ce fait, s'impose la matérialisation de l'engagement des acteurs concernés -gouvernement, entreprises, structures d'accompagnement, partenaires au développement- pour faire bouger le curseur.

Le président de la Chambre consulaire de commerce dePointe-Noire a expliqué que prendre part à cette bataille -et contribuer à la gagner- est un impératif pour sa structure. « En vue d'une implication de qualité, nous osons, chaque année, l'humble pari de la réinvention. Réinvention des méthodes de travail ; réinvention des outils d'accompagnement », a-t-il prôné.

Il a confié qu'en cette année nouvelle est prévu un ravalement de la feuille de route stratégique de la chambre bien que reprenant les grands sujets qui ont tissé la trame des précédentes. Le numérique avec la digitalisation de l'attestation de ressortissant après celle du certificat d'origine et de la facturation, l'entrepreneuriat juvénile et féminin, l'ouverture des entreprises au monde, un ancrage terrain pour mieux dialoguer avec les entreprises,... : les axes d'effort sont nombreux.

« Ces chantiers seront, nous l'espérons, mieux menés en profitant de l'opportunité de l'exécution d'une nouvelle subvention que va nous consentir l'Union européenne. Amélioration du climat des affaires -prioritairement au profit du segment PME/PMI- et renforcement de l'écosystème d'accompagnement du secteur privé sont les deux pôles phares de ce nouveau projet », a-t-il expliqué.

Sur le premier aspect, afin de faciliter la résolution des conflits pour les Petites et moyennes entreprises (PME)/Petite et moyenne industrie (PMI), la Chambre consulaire de commerce ambitionne de travailler à l'adaptation des conditions d'obtention de l'agrément de mise sur le marché des produits industriels et à l'intégration des mécanismes alternatifs de résolution des conflits dans le code des procédures commerciales.

Sur le second, elle projette de doper les capacités de son écosystème d'accompagnement du secteur privé afin d'aider les PME/PMI à maÏtriser leurs process de production, à améliorer la qualité des produits avec la mise en place d'un label CCIAM, à faciliter leur distribution sur le marché, à soutenir l'accès aux financements pour les entreprises ciblées par le biais d'un fonds de garantie, et à mettre en oeuvre un ensemble d'initiatives axées sur la rencontre entre les acteurs économiques, le secteur public et les partenaires techniques.

En filigrane de cet engagement, la contribution à la diversification économique de la République du Congo. « Horizon pour lequel nous escomptons un regain de fluidité du dialogue public-privé et la contribution de nos ressortissants. Ressortissants auxquels, à travers ces lignes, nous formons les voeux de santé, de bonheur et de réussite au titre de la nouvelle année que nous souhaitons riche en initiatives innovantes, en actions de résilience et en coups d'audace », a conclu le Président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire pour son point presse de fin d'année.