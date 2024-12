Ile Maurice: Des vies fauchées trop tôt

En 2024, les routes de Maurice et Rodrigues ont été le théâtre de nombreux drames. Entre janvier et le 26 décembre, la police a recensé 127 victimes d'accidents de la route, dont 15 femmes et 112 hommes. Si ces chiffres, bien que déjà lourds, ne rendent compte que des pertes humaines, ils témoignent également des multiples réalités auxquelles le pays doit faire face en matière de sécurité routière.

Le profil des victimes

La majorité des victimes de ces accidents étaient des jeunes et des adultes de moins de 50 ans. En effet, 57 victimes se trouvaient dans la tranche d'âge des 26-50 ans, tandis que 32 victimes avaient entre 16 et 25 ans. Malheureusement, les enfants ne sont pas épargnés, puisque 2 victimes étaient âgées de moins de 15 ans. Le phénomène touche également plus durement les hommes, qui représentent 88% des victimes, soit 112 hommes contre 15 femmes.

Les catégories les plus touchées sont les motocyclistes, qui totalisent 59 victimes, suivis des conducteurs (17), des passagers (16) et des piétons (20). Les cyclistes, bien qu'en nombre inférieur, ne sont pas non plus épargnés, avec 6 morts cette année.

Les véhicules impliqués dans les accidents

Les types de véhicules impliqués dans ces accidents sont variés. Les motocyclistes arrivent en tête, avec 70 accidents recensés, suivis des voitures privées (60 accidents). Les vans et les véhicules de transport de marchandises viennent ensuite, respectivement avec 18 et 16 accidents. À noter que les bus, bien que relativement peu impliqués (5 accidents), restent un facteur à surveiller, tout comme les motos et les cyclomoteurs (mobylette), avec 4 et 7 accidents respectivement.

Comparaison avec 2023

En comparaison avec l'année précédente, les chiffres sont également préoccupants. En 2023, 130 accidents ont été dénombrés, causant la mort de 138 personnes, dont 17 femmes et 121 hommes. Comme en 2024, les motocyclistes étaient une fois de plus les plus touchés (43 victimes), suivis des piétons (33). Les accidents de passagers en croupe ont aussi augmenté par rapport à l'année précédente, avec 10 victimes, contre 5 en 2024.