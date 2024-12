Cote d'Ivoire: Jacqueville - Un complexe sportif et culturel pour transformer l'avenir des jeunes

L'Ong Nklo Bakan concrétise son ambition d'offrir un espace dédié à l'éducation, au sport et à la culture aux jeunes de Côte d'Ivoire. Le 20 décembre 2024, la patinoire de l'Hôtel Ivoire à Abidjan a accueilli une soirée de gala pour présenter officiellement un projet de complexe sportif et culturel à Jacqueville.

Prévu pour une capacité de 2000 places, ce complexe intègrera des programmes de sports-études et d'art-études afin de développer les talents des jeunes tout en soutenant leur parcours scolaire. « Le sport et la culture sont essentiels à l'éducation et peuvent ouvrir de nombreuses opportunités », a souligné Dagry Marie Geneviève Ackah, présidente fondatrice de l'ONG Nklo Bakan.

Le projet, estimé à 4 milliards de FCFA, bénéficie du soutien de partenaires clés comme le ministère des Sports, à travers l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS). Le directeur général de l'INJS, Habib Sanogo, a confirmé son appui technique pour garantir la réussite de cette initiative. Des partenaires suisses ont déjà contribué en offrant 10 ordinateurs pour équiper une salle multimédia du futur complexe.

La soirée de gala a réuni plusieurs personnalités, notamment Mme Solange Amicha, directrice générale du CEPICI et présidente du Lions Club Akoben, ainsi que Jacques Kaboré, directeur général de 7 Info TV. Des dons ont été collectés et des activités sportives symboliques ont marqué l'événement, avec une règle originale : chaque invité devait marquer un but ou offrir un cadeau aux enfants de l'ONG.

Ce complexe, qui sera implanté sur 3 hectares, vise aussi à désengorger Abidjan tout en faisant de Jacqueville une destination attractive. Les jeunes diplômés du programme pourront intégrer l'INJS pour poursuivre leurs ambitions sportives. Avec le soutien de la Fondation Children of Africa et des ministères partenaires, ce projet promet de transformer des vies et de bâtir un avenir meilleur pour les jeunes Ivoiriens.