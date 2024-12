Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 décembre 2024

Rétrospective de l'actualité en Afrique de l'Ouest et du centre

A l'aube de 2025, l’Afrique fait toujours face à de nombreux défis notamment économiques, environnementaux, migratoires, démographiques et sécuritaires poussant les dirigeants à de multiples réflexions pour remédier à ces situations.

Au cours de l’année 2024 le continent a abrité de nombreux événements, parmi eux, des élections. Il a aussi connu des catastrophes liées au climat. Dans le milieu sportif, nous avons assisté à des compétitions qui ont fait vibrer les amoureux du sport, notamment, la Coupe d’Afrique des Nations. En effet, ces événements ont impacté le continent que ce soit positif ou négatif d’une manière ou d’une autre.

Face à cela, nous allons jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour retracer les grandes actualités de l’Afrique de l’ouest et centrale qui ont marqué 2024. (Source allAfrica)

Côte d’Ivoire : L’armée dément les accusations du Général Tchiani

L'état-major général des armées de Côte d’Ivoire a réagi, ce samedi 28 décembre 2024, aux allégations formulées par le Général Abdourahamane Tchiani, président de la transition au Niger, au cours d’une interview diffusée sur la télévision publique nigérienne et relayée sur les réseaux sociaux.

Dans cette déclaration, le Général Tchiani affirme que la Côte d’Ivoire serait impliquée dans la "formation militaire de supposés dissidents nigériens réfugiés sur son territoire". Selon lui, cette prétendue initiative viserait à déstabiliser le régime issu du coup d’État du 26 juillet 2023. Face à ces accusations graves, l’armée ivoirienne a jugé nécessaire de clarifier sa position pour éviter toute confusion ou interprétation erronée. (Source Journal du Mali)

Les États-Unis appellent le M23 et le Rwanda à la cessation des hostilités et au retrait de leurs positions

Les États-Unis appellent le M23 et le Rwanda à la cessation des hostilités et au retrait de leurs positions en RDC. Le Secrétaire d’État Antony J. Blinken s’est exprimé ainsi à l’issue d’un entretien téléphonique vendredi 27 décembre avec le président Félix Tshisekedi au sujet de la crise dans l’Est de la RDC.

L'homme d'Etat américain a remercié le président Tshisekedi pour son engagement dans le processus de Luanda, dirigé par le président angolais João Lourenço, et pour sa participation aux pourparlers du 15 décembre.

Il a réitéré la position des États-Unis, affirmant que le M23 et les forces de défense rwandaises doivent cesser les hostilités et se retirer de leurs positions dans l’Est de la RDC. (Source Radio Okapi)

UNESCO : Le Gabon retire la candidature de Noël Nelson Messone

Dans un communiqué officiel publié hier, le gouvernement de la transition, par le biais du ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye a annoncé le retrait de la candidature de Noël Nelson Messone au poste de directeur général de l’UNESCO.

Une décision en faveur de la solidarité continentale. Le retrait du Gabon s’inscrit dans une démarche stratégique visant à préserver l’unité et la cohésion au sein de l’Afrique. Le gouvernement a expliqué que cette décision fait suite aux appels de l’Union africaine et des chefs d’État de la CEEAC, en faveur d’un soutien unifié à un candidat africain unique. Cette initiative vise à maximiser les chances du continent de retrouver une place centrale au sein de l’organisation onusienne (Source GabonMediaTime)

Prétendue crise de carburant en Guinée : Une importante décision prise par le procureur de Siguiri

Très tôt ce samedi 28 décembre 2024, plusieurs stations-service étaient fermées, par contre certains gérants servent dans les bidons au détriment des automobilistes, au grand dam de la population. Face à ce comportement, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri, Ibrahima 1 Camara a publié un important communiqué pour freiner cette pratique.

« Vu la crise de carburant dans les stations-service de Siguiri et le constat déshonorant du comportement des gérants qui servent dans les bidons au détriment des automobilistes entraînant une psychose préjudiciable à l’ordre public. Vu les dispositions de l’article 52 du code de procédure pénale nous fondant à requérir directement la force publique.

Considérant qu’il est impérieux de préserver l’ordre public, en cette fin d’année. (Source Mediaguinee)

Sénégal : Installation de la Haute Cour de justice

L’installation de la Haute Cour de justice s’inscrit dans un contexte politique marqué par la présentation, la veille, de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko.

Au Sénégal, l’Assemblée nationale a installé samedi les membres de la Haute Cour de justice, après un vote électronique ayant recueilli un large soutien. Sur 146 votants, 140 ont approuvé la Cour composée de huit membres titulaires et huit suppléants.

Les membres titulaires nouvellement installés sont : Alioune Ndao, Ramatoulaye Bodian, Youngar Dione, Amadou Ba (n°2), Rokhy Ndiaye, Ayib Daffé, Daba Waniane, et Abdou Mbow. Quant aux suppléants, ils sont : Samba Dang, Oulimata Sidibé, Elhadj Ababacar Tambédou, Fatou Diop Cissé, Mouramani Kaba Diakité, Marie Hélène Diouf, Mayabé Mbaye, et Fatou Sow. Après la prestation de serment des membres, le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a officiellement procédé à leur installation. (Source apanews)

Centrafrique : Le président Faustin-Archange Touadéra fixe ses priorités pour 2025

En Centrafrique, le président de la République Faustin-Archange Touadéra a délivré ce samedi 28 décembre un discours sur l'état de la Nation à l’occasion du Nouvel An. Face aux députés, le chef de l'État entend faire de la situation sécuritaire, diplomatique et économique la colonne vertébrale de sa politique pour l'année 2025. Faustin Archanges Touadéra invite également la classe politique à ne pas boycotter les élections présidentielle, législatives et municipales de 2025.

En 2024, le président Faustin-Archange Touadéra a noté des avancées significatives dans les domaines sécuritaires, économiques, judiciaires et sanitaires. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a souligné la normalisation des relations avec la France, la poursuite des relations bilatérales avec la Russie et se dit ouvert de collaborer avec tous les pays du monde sans exception. (Source RFI)

Au Togo, les élections sénatoriales repoussées du 2 au 15 février

Les premières élections sénatoriales initialement prévues le 2 février au Togo, ont été repoussées au 15 février "en vue de permettre aux acteurs politiques de mieux s’organiser", indique un décret présidentiel publié vendredi soir.

Ce scrutin est l’une des dernières étapes pour la mise en place de la nouvelle Constitution, vivement critiquée par l’opposition et la société civile. "La date des élections sénatoriales est fixée au samedi 15 février 2025. Le corps électoral est convoqué le samedi 15 février 2025", précise le décret lu sur les médias d’Etat. "La campagne électorale pour les élections sénatoriales du samedi 15 février 2025 est ouverte le jeudi 30 janvier 2025 à 00H. Elle prend fin le jeudi 13 février 2025 à 23H59", souligne le texte. (Source VOA Afrique)

Les élections législatives et locales au Tchad, dernière formalité pour asseoir le règne de Mahamat Idriss Déby

Alors que le principal parti d’opposition boycotte le scrutin de dimanche, le fils et successeur d’Idriss Déby Itno, élu président en mai, devrait obtenir sans difficulté la majorité des sièges à l’Assemblée nationale.

Les élections législatives, municipales et locales auxquelles quelque 8 millions de Tchadiens sont convoqués dimanche 29 décembre viennent clore un chapitre ouvert en avril 2021 avec le décès d’Idriss Déby Itno, tué au combat alors qu’un groupe rebelle approchait, une nouvelle fois, de N’Djamena et du palais présidentiel, qu’il occupait depuis plus de trente ans.

Dernier épisode électoral après le référendum constitutionnel de décembre 2023 puis l’élection présidentielle de mai 2024, ces scrutins groupés doivent parachever le processus qui a permis à son fils, Mahamat Idriss Déby, d’assurer une succession familiale du pouvoir, tout en s’émancipant progressivement des tuteurs légués par son père. (Source Lemonde Afrique)

Bénin : Patrice Talon rencontre la communauté peule

Au Bénin, une rencontre entre le Président Patrice Talon et la communauté peule a permis de traiter des problématiques spécifiques liées à la stigmatisation et à la lutte contre le terrorisme, en proposant des solutions concrètes pour renforcer la cohésion sociale et l’égalité des droits.

Le vendredi 27 décembre 2024, Patrice Talon a échangé avec les dignitaires et représentants peuls pour discuter des défis auxquels cette communauté fait face, particulièrement dans le contexte des tensions sécuritaires liées à l’extrémisme violent. (Source Beninwebtv)