Congo-Kinshasa: L'assemblée provinciale de la Tshopo suspend toutes les activités minières

L'exploitation minière est suspendue dans la province de la Tshopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Cette décision a été prise ce weekend par l'assemblée provinciale pour remettre de l'ordre dans un secteur qui selon les autorités locales ne rapporte rien à la province.

Ce vote intervient deux mois après qu'une mission d'enquête a été dépêchée sur place et produit un rapport sur le secteur aurifère du territoire de Bafwasende. Le secteur est un fourre-tout, selon ce rapport. Les propriétaires des sites miniers sont méconnus des autorités provinciales, même si le document note la présence illégale de soldats dans ces sites. Aucune activité n'est donc enregistrée officiellement.

« On a échangé avec les membres du gouvernement central qui nous ont dit que la province de Tshopo ne produit rien dans le secteur minier alors que nous avons une grande quantité d'or, déclare docteur Mateus Kanga, président de l'assemblée provinciale. Nous avons des kilos d'or produits chaque jour dans la province de la Tshopo, nous avons des diamants qu'on n'arrête pas de produire, on a des maisons d'achats de diamants, d'achats d'or. Comment fonctionnent-elles ? Et la province ne tire aucun profit contrairement aux autres provinces qui tirent profit des redevances minières. La Tshopo n'a pas de redevance minière. »

« C'est vraiment un fourretout »

Si les Congolais se contentent de l'exploitation artisanale, l'essentiel de la production, est réalisée par des expatriés qui opèrent sous couvert de coopératives, et pratiquent l'exploitation semi-industrielle.

Dans le seul territoire de Bafwasende, plus de 200 exploitants expatriés dont des chinois, ougandais, burundais et kényans ont été repérés, la plupart, ne sont pas connus de la direction générale de migrations (DGM). « C'est vraiment un fourre-tout dans lequel on trouve tout le monde, toutes les nationalités, même la DGM n'a pas été en mesure de nous donner les effectifs des expatriés qui oeuvrent dans les sites miniers dans les territoires de Bafwasende, Banalia, Basoko », insiste Mateus Kanga.

La suspension ordonnée par l'assemblée provinciale devrait permettre, selon les députés, de mettre l'ordre dans le secteur et d'aider la province à renflouer ses caisses.