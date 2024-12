Tunisie: UTAP - Huile d'olive - L'unification du prix face à la spécificité de chaque région de production

Le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, Moez Ben Zaghdan, estime que la saison 2024-2025 a connu certaines difficultés, outre la baisse des prix enregistrée au niveau international, tout en confirmant que « le coût de production s'élève entre 13 et 14 dinars et même plus ».

Le coût de production d'un litre d'huile d'olive en Tunisie varie entre 13 et 14 dinars, a affirmé le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), Moez Ben Zaghdan, estimant que l'Office national de l'huile (ONH) a contribué, par les prix accordés aux agriculteurs dans certaines régions, à leur baisse.

Dans une interview réalisée au studio TV de l'agence TAP, le responsable a rappelé que l'organisation agricole a publié, depuis deux mois, un communiqué pour mettre en garde contre la hausse de la production de l'huile d'olive, pour la saison 2024-2025, après une production qualifiée de moyenne enregistrée au cours de la saison écoulée.

Ben Zaghdan a fait savoir, à cette occasion, que les recettes d'exportation d'huile d'olive tunisienne ont atteint, au cours de la saison 2023-2024, environ 5 milliards de dinars.

Pour le responsable, la saison 2024-2025 a connu certaines difficultés, outre la baisse des prix enregistrée au niveau international.

Le président de l'UTAP a estimé que l'ONH n'est pas parvenu à gérer l'augmentation de la production nationale d'huile d'olive, en acceptant des quantités très limitées pour le stockage.

Et d'ajouter : « actuellement on ne peut pas fixer le prix de l'huile d'olive en Tunisie en raison de la spécificité de chaque région de production et de la répartition de la production entre les différentes variétés d'olivier mais le coût de production s'élève entre 13 et 14 dinars et même plus », a-t-il expliqué.

Evoquant la saison de l'huile d'olive 2025-2026, Ben Zaghdan a affirmé que toutes les prospectives climatiques indiquent qu'elle serait « bonne ».