Tunisie: Sofiane Tekeya - Stimuler l'investissement dans le tourisme alternatif à Tozeur

Sofiane Tekeya, ministre du Tourisme, a effectué cette semaine une visite de travail à la région de Ksar Ghilane, située dans le gouvernorat de Tozeur, afin d'évaluer la situation touristique locale et d'examiner les difficultés rencontrées par les projets en cours. Accompagné de Moez Laabidi, gouverneur de Tozeur, le ministre a pris connaissance de l'état d'avancement de l'activité touristique dans cette zone ainsi que des problèmes structurels et juridiques affectant certaines unités touristiques et projets en développement.

Lors de cette visite, Tekeya a également pris connaissance de l'augmentation de l'afflux touristique dans la région, soutenue par les vacances scolaires et universitaires, ainsi que par les congés de fin d'année. Il a souligné les efforts déployés par le ministère pour renforcer le tourisme saharien, en collaboration avec les acteurs du secteur. L'objectif est de créer de nouveaux circuits touristiques, améliorer les infrastructures existantes, développer les services et réviser le cadre juridique pour soutenir la mise en place de projets alternatifs et d'activités touristiques durables.

Le ministre a aussi insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre les différents intervenants pour accélérer la mise en oeuvre de ces projets et faciliter l'accès des investisseurs en levant les obstacles administratifs et législatifs qui freinent l'essor de ce secteur prometteur.

Dans un autre volet de la visite, Tekeya a été informé de l'avancement de l'étude hydrique en cours pour la protection de la région contre les inondations. Ce projet, piloté par la Direction des eaux urbaines du ministère de l'Équipement, vise à aménager la région sur le plan urbain tout en améliorant la gestion des risques liés aux inondations. Une fois terminée, cette étude permettra non seulement d'améliorer l'habitat de la région mais aussi d'ouvrir la voie à de nouveaux projets d'hébergement touristique alternatif et à des initiatives d'animation touristique, contribuant ainsi à un développement durable du secteur dans cette région stratégique.