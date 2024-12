Afrique: CHAN 2025 - Le ministre des Sports loue la qualité des jeunes joueurs de la Girabola

Luanda — La cinquième qualification de l'équipe nationale angolaise de football au CHAN est une étape qui met en valeur la qualité des jeunes qui évoluent dans le championnat national de football de première division, dit Girabola, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão.

Dans un communiqué envoyé à l'Angop, le gouvernant souligne que « le pays célèbre ce samedi, avec fierté sa cinquième qualification au CHAN, ce qui renforce la nécessité de continuer à investir dans l'amélioration de la compétition locale.

Il ajoute qu'avec la présence garantie au CHAN 2025, qui se tiendra en février en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya, l'engagement en faveur d'une préparation solide et efficace est renouvelé, dans le but d'une représentation digne du pays dans cette importante vitrine internationale, où l'Angola a déjà atteint la finale en 2011, au Soudan.

Le gouvernant a réitéré aux joueurs, à l'équipe technique et à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation "les plus sincères félicitations et le souhait qu'ils continuent à porter le drapeau angolais de plus en plus haut".

L'Angola a perdu samedi, au stade 11 de Novembro, 0-1, contre le Lesotho mais s'est qualifié grâce au 2-0, en match-aller joué il y a une semaine à Durban, avec des buts de Megue et Kaporal.