Angola: Le gouverneur José Martins présenté à la population de Cubango

Menongue (Angola) — Le premier gouverneur de la province de Cubango, José Martins, a été présenté samedi à la population locale, lors d'un événement présidé par le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio Manuel da Fonseca.

Lors de sa présentation, Dionísio Manuel da Fonseca a dit qu'il s'agit d'un acte symbolique, mais nécessaire depuis un certain temps, à en juger par la taille de l'ancienne province de Cuando Cubango, la deuxième plus grande du pays, dont la gestion est devenue très difficile.

Dans ces termes, il a expliqué que le Président de la République, João Lourenço, a pris l'initiative de modifier la division politico-administrative du pays, ce qui a permis de diviser, dans le cas spécifique de Cuando Cubango, en deux provinces, Cubango en ayant désormais 11 municipalités.

Ce faisant, selon le ministre, l'objectif est de rendre les services publics toujours plus proches et accessibles à la population et de promouvoir une amélioration de la qualité de vie des citoyens, à travers la mise en oeuvre de diverses initiatives et projets publics dans différents secteurs, mettant en avant le secteur des infrastructures, notamment la construction de routes.

Selon le ministre, il n'est pas possible d'assurer le développement harmonieux du pays sans que les routes reliant les territoires soient disponibles.

Dans son discours, le gouverneur José Martins a affirmé qu'il avait reçu la mission avec une haute responsabilité et la conscience de toujours tout faire pour le bien-être des populations et pour le développement harmonieux du territoire, sur la base de la devise : « Cubango, transformer et développer ".

En expliquant la devise, il a soutenu que « transformer » parce que le moment est venu de prendre des mesures significatives pour améliorer le visage de la province qui rendra sa population et tous ses visiteurs dignes, ainsi que de « développer » parce qu'il faut tirer la région de Cubango du scénario actuel et l'élever à des niveaux plus hauts dans le domaine du développement social.

Pour atteindre cet objectif, le gouverneur a choisi quatre piliers fondamentaux, notamment le développement du capital humain, la construction et l'amélioration des infrastructures, principalement des routes d'accès et l'amélioration de la prestation des services sociaux aux populations dans les secteurs fondamentaux tels que l'éducation et la santé.

Le quatrième pilier, comme l'a déclaré le gouverneur, consiste à augmenter la production agricole pour garantir la suffisance alimentaire et la sécurité des familles de la région de Cubango.

Il a donc invité tous les citoyens de la province de Cubango, en mettant l'accent sur les jeunes, qui en sont le moteur, à participer à cet effort en cours, pour transformer et servir de pionniers dans la transformation et le développement du territoire.

Étaient témoins de la présentation le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos dos Santos, le secrétaire d'État aux Pouvoirs locaux, Fernando da Paixão, de l'Éducation, Francisco Pacheco, de l'Intérieur, Arnaldo Carlos, de la Santé, Leonardo Inocêncio, des représentants des Ministères des Finances, de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, des administrateurs municipaux, entre autres invités.

José Martins a été le 13ème et dernier gouverneur de la province de Cuando Cubango et est devenu, dans le cadre de la Nouvelle Division Politico-Administrative, le premier gouverneur de la province de Cubango.