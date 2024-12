Sénégal: La culture dans la Dpg du premier ministre Ousmane Sonko - Des infrastructures pour ancrer la culture au coeur du développement

Dans son discours de Déclaration de Politique Générale (DPG) présenté hier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné l'importance stratégique du secteur culturel dans son plan de transformation du Sénégal. Positionnant la culture comme un levier de développement économique, social et identitaire, il a détaillé une série d'initiatives visant à structurer, moderniser et promouvoir les industries culturelles et créatives.

Une industrie culturelle au service de la souveraineté et de l'emploi

Le Premier ministre a affirmé la nécessité de transformer les industries culturelles en un moteur économique essentiel. Il a insisté sur le potentiel de la culture à créer des emplois et à générer des revenus significatifs pour les Sénégalais. Dans cette optique, des mesures spécifiques seront adoptées pour soutenir les artistes, les créateurs, et tous les acteurs de la chaîne de valeur culturelle.

L'une des annonces majeures concerne l'adoption récente d'un décret sur la rémunération de la copie privée, une vieille revendication des artistes. Ce dispositif permettra de garantir des revenus supplémentaires aux créateurs en reconnaissance de l'usage de leurs oeuvres.

Des infrastructures pour ancrer la culture au coeur du développement

Le discours a mis en exergue plusieurs projets d'infrastructures qui symbolisent l'ambition du gouvernement en matière culturelle :

La Maison des Archives Nationales : destinée à préserver les documents historiques du Sénégal.

La Bibliothèque Nationale : un espace pour promouvoir la lecture et rendre accessible le savoir au grand public.

Le Musée du Patrimoine National : un lieu pour célébrer et protéger le patrimoine culturel sénégalais, matériel et immatériel.

Ces projets visent à renforcer la transmission de l'histoire et des traditions sénégalaises aux générations futures.

Un focus sur le patrimoine et les savoirs locaux

Le Premier ministre a insisté sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel. Cette initiative inclut la promotion des langues nationales et des savoirs traditionnels. En outre, des centres culturels modernes seront aménagés à l'échelle locale pour permettre aux communautés, notamment les jeunes, de s'exprimer et de créer.

Le numérique, un pilier pour le rayonnement culturel

Ousmane Sonko a présenté le numérique comme un outil incontournable pour transformer et moderniser le secteur culturel. L'objectif est de positionner le Sénégal comme un hub technologique en Afrique de l'Ouest, capable de produire et de diffuser des contenus culturels sur des plateformes numériques mondiales.

Des écosystèmes collaboratifs réunissant chercheurs, startups et industriels seront encouragés pour développer des solutions innovantes qui soutiennent les industries culturelles et les médias.

Un soutien accru aux médias et à la diversité religieuse

Le Premier ministre a également évoqué la restructuration du secteur des médias, avec une révision des cadres légaux pour renforcer leur rôle dans la promotion du patrimoine et des valeurs culturelles sénégalaises. Par ailleurs, il a salué la diversité religieuse du Sénégal et le soutien continu aux manifestations des principales confréries religieuses et de l'Église catholique, dans un esprit de respect et de tolérance.